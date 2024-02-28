ТЦК должны конфисковать гражданскую технику: как быстро построить укрепления на пути наступления РФ

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Ситуация с фортификациями западнее Авдеевки — это прекрасное отражение хаоса военного времени.

У нас никогда инженерка не была сильной стороной из-за отсутствия достаточного количества техники и неидеальной системы подготовки специалистов.

Режим военного положения позволяет конфискацию соответствующей гражданской техники, и делать это должны ТЦК.

Да, это гражданская техника, но ведь и оккупанты на захваченных территориях массово "по-беспределу" конфисковывали тракторы, бульдозеры и прочее.

Не налажена работа небольших бетонных заводов в оперативном тылу. В большом количестве. Это домашняя работа для ОВА.

Делать модульные металлические блиндажи — это хорошо, но если они не оцинкованные — то коррозия их сожрет довольно быстро. Особенно на Донбассе, где разветвленная система рек и водоемов — с высоким уровнем грунтовых вод.

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Это хаос, который непосредственно влияет на нашу обороноспособность, и я бы хотел, чтобы на это обратили внимание.

С другой стороны, есть участки, которые хорошо защищены. И поэтому оккупанты там или не продвигаются вообще, или очень медленно продвигаются.

Больше проблем будет с отдельными позициями, которые могут не очень качественно обустраиваться, и за это уже отвечает комвзвода/роты/бата/бригады.

Потому что банально через такие позиции потом прорывается враг. Как итог — у нас потери людей (погибшие, раненые, в плену) и территорий.

У нас до сих пор есть участки с окопами по грудь🙃

За этим также надо усилить контроль.

Проблемы есть, их надо решать. Времени мало.

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