ТЦК повинні конфіскувати цивільну техніку: як швидко збудувати укріплення на шляху наступу РФ

Related video

Ситуація з фортифікаціями західніше Авдіївки — це чудове відображення хаосу воєнного часу.

У нас ніколи інженерка не була сильною стороною через відсутність достатньої кількості техніки та неідеальної системи підготовки спеціалістів.

Режим воєнного стану дозволяє конфіскацію відповідної цивільної техніки, і робити це повинні ТЦК.

Так, це цивільна техніка, але ж і окупанти на захоплених територіях масово "по-бєспрєдєлу" конфісковували трактори, бульдозери та інше.

Не налагоджена робота невеликих бетонних заводів у оперативному тилу. У великій кількості. Це домашня робота для ОВА.

Робити модульні металеві бліндажі — це гарно, але якщо вони не оцинковані — то корозія їх зжере доволі швидко. Особливо на Донбасі, де розгалужена система річок та водоймiв — з високим рівнем грунтових вод.

Важливо

Чому довелося залишити Авдіївку: сім причин відходу ЗСУ з потужного укріпрайону

Це хаос, який безпосередньо впливає на нашу обороноздатність, і я б хотів, щоб на це звернули увагу.

З іншого боку, є ділянки, які гарно захищені. І тому окупанти там або не просуваються взагалі, або дуже повільно просуваються.

Більше проблем буде з окремими позиціями, які можуть не дуже якісно облаштовуватися, і за це вже відповідає комвзводу/роти/бату/бригади.

Тому що банально через такі позиції потім проривається ворог. Як підсумок — у нас втрати людей (загиблі, поранені, у полоні) і територій.

У нас досі є ділянки з окопами по груди🙃

За цим також треба посилити контроль.

Проблеми є, їх треба вирішувати. Часу обмаль.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо