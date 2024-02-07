Росія б'є з флангів. Яких помилок допущено під Авдіївкою і чого чекати далі

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Так, як ви самі чудово бачите, ворог намагається надати своїй наступальній операції нового імпульсу, залучивши всі наявні ресурси та активно використовуючи резерви.

Суттєва перевага у засобах ураження все ж приносить свої результати, і десь доводиться відходити.

Не обходиться і без помилок. Особливо на авдіївському напрямку. Особливо у плануванні, бо хлопці на позиціях бʼються, як леви, і роблять все від себе залежне. БПЛА, арта — так само, показують себе дуже гарно.

А все починалося з того, що були втрачені Красногорівка, Камʼянка, Опитне та Водяне минулого року. Це стало вже тоді критичним.

На початку осені ми все ж не змогли відбити Опитне, але трохи покращили позиції, і це відтермінувало серйозні проблеми.

Наші воїни змогли добре підготуватися, але коли у тебе гарнізон з самого початку знаходиться у напівохопленні, важко розраховувати на те, що ворог не обере цю ділянку як напрямок основного удару.

На жаль, повторюються помилки Соледара-Бахмута зразка грудня 2022 - початку січня 2023. Тоді це були помилки на флангах.

А також — дефіцит БК, нестача особового складу у бойових бригадах, нестача техніки, нестабільна логістика (основні рокади постачання прострілюються давно).

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Зараз те саме. Помножене на те, що ворог задіяв набагато більше сил, ніж це було під час боїв за Бахмут.

В Бахмуті ворог зміг доволі швидко форсувати річку Бахмутку, в Авдіївці — пробрався трубою нам в тил.

Прямо зараз питання у тому, як довго наші Сили Оборони зможуть ще тримати Авдіївку.

І коли ворог почне видихатися. Бо це все одно станеться. Питання — коли.

Як казав раніше, більше, ніж ще 3 місяці, вони не зможуть підтримувати сталу інтенсивність наступальних дій.

Але і подарунок під вибори кремлівській мразоті у вигляді втраченої Авдіївки робити не можна.

На жаль, я не готовий сказати, що цього не станеться.

Зараз ми-то, може, і стабілізуємо трохи північний фланг. Ціною відчутних втрат. Адже це штурми вже з нашого боку, в умовах максимальної інтенсивності роботи ворожої арти та дронів. У кількісній меншості.

Але нема гарантії, що це допоможе більше, ніж на тиждень.

Загалом, давайте дивитися по факту.

Бо зараз можна розвести дуже багато "зради", яка зараз геть не потрібна.

Ми мусимо максимально згуртуватися. І робити все, що можемо і не можемо. Щоб наша з вами Україна перемогла.

Це реально. Але це потребує від кожного надзусиль.

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