Партизанские атаки, саботаж и убийства офицеров: как Украина ведет нерегулярную войну с РФ, — CSIS

Российско-украинское противостояние имеет признаки так называемой "нерегулярной войны", которая происходит параллельно регулярным боевым действиям. Опыт Украины, которая противостоит большему и более сильному сопернику, изучили аналитики Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS).

Современная война отличается от привычных боевых действий, которые происходили в прошлом веке, говорится в аналитическом отчете CSIS. Исследователи создали 200-страничный документ, в котором изучили войну в Украине, а также конфликты на Ближнем Востоке. Отмечается, что "нерегулярную" войну ведет и Украина, и РФ, и Израиль, и боевики ХАМАС, но действия каждой из сторон имеют особенности, говорится в отчете. Фокус выделил особенности методов боевых действий, которые касаются Украины.

Аналитики отметили, что "нерегулярная война" происходит параллельно с основными боевыми действиями. В отчете описали, какими двумя основными чертами отличаются методы Украины.

Украина проводит диверсии, саботаж, партизанские атаки на территории РФ. Также происходят успешные покушения на топофицеров ВС РФ. Благодаря действиям в тылу российской армии повреждается логистика, и россияне вынуждены выделять отдельные ресурсы на восстановление. В отчете напомнили об успешных спецоперациях: атаки на корабли ВС РФ в Балтийском море, подрыв Северного тоннеля, повреждение железнодорожных мостов. Происходит ненасильственное сопротивление. По мнению аналитиков, акции с голубо-желтыми лентами являются частью "нерегулярной войны". Еще один из подобных методов — это борьба с российской пропагандой.

"Потрясающая цена войны в Украине как в деньгах, так и в жизнях, свидетельствует о том, что истощенная, но хищническая Россия может в будущем предпочесть использование нерегулярной войны вместо обычных атак для расширения своего влияния", — одновременно отмечается в отчете.

CSIS объяснили, что РФ делает акцент на гибридных военных спецоперациях (кибератаки, покушения, фейки, глушение GPS, обрывание кабелей и т.д.), ХАМАС — на диверсиях, в которых мирное население используют как прикрытие (подрывы, захват заложников). Между тем Украина действует партизанскими методами в тылу врага, нарушая логистику, подрывая технику и топофицеров. Особенности действий Израиля — разведка, которая дает возможность выбивать руководителей ХАМАС и Хезболлы. Аналитики отметили, что государства-лидеры должны быть готовы к "нерегулярной войне".

"Силы специальных операций будут играть особенно важную роль в борьбе с нерегулярными войнами в будущем. СОО необходимо адаптироваться, учитывая многочисленные различия между боями против сил крупного государства или при его поддержке и боями с террористами", — подытожили аналитики CSIS.

Война в Украине — детали диверсий в РФ

Отметим, Фокус писал о взрывах и диверсиях, которые, как подозревают, устроила Украина на территории РФ и на оккупированных территориях. Инциденты касались как топофицеров ВС РФ, так и военных/стратегических объектов. Например, 25 апреля 2025 года произошел взрыв в Подмосковье в Балашихе. Выяснилось, что взлетело в воздух авто, в котором находился генерал Минобороны РФ Москалик, планировщик боевых действий в Украине.

Кроме того, лето 2025 года отметилось двумя десятками атак дронов и, вероятно, ракет, на нефтеперерабатывающую отрасль РФ. Согласно данным командующего силами беспилотных систем Роберта Бровди, удалось достать по десятку НПЗ, а некоторые попадали под удар минимум дважды. В сентябре издание Reuters сообщило, что из-за отсутствия мощностей переработки нефтедобытчики планируют сократить объемы работы.

Напоминаем, 17 сентября SkyNews написало об угрозе повреждения интернет-кабелей в Великобритании из-за диверсии РФ.