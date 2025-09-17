Партизанські атаки, саботаж та вбивства офіцерів: як Україна веде нерегулярну війну з РФ, — CSIS

Російсько-українське протистояння має ознаки так званої "нерегулярної війни", яка відбувається паралельно регулярним бойовим діям. Досвід України, яка протистоїть більшому та сильнішому супернику, вивчили аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Studies, CSIS).

Сучасна війна відрізняється від звичних бойових дій, які відбувались у минулому столітті, ідеться в аналітичному звіті CSIS. Дослідники створили 200-сторінковий документ, у якому вивчили війну в Україні, а також конфлікти на Близькому Сході. Зауважується, що "нерегулярну" війну проводить і Україна, і РФ, й Ізраїль, і бойовики ХАМАС, але дії кожної зі сторін мають особливості, ідеться у звіті. Фокус виділив особливості методів бойових дій, які стосуються України.

Аналітики наголосили, що "нерегулярна війна" відбувається паралельно з основними бойовими діями. У звіті описали, якими двома основними рисами відрізняються методи України.

Україна проводить диверсії, саботаж, партизанські атаки на території РФ. Також відбуваються успішні замахи на топофіцерів ЗС РФ. Завдяки діям в тилу російської армії пошкоджується логістика, і росіяни змушені виділяти окремі ресурси на відновлення. У звіті нагадали про успішні спецоперації: атаки на кораблі ЗС РФ у Балтійському морі, підрив Північномуйського тунелю, пошкодження залізничних мостів. Відбувається ненасильницький спротив. На думку аналітиків, акції з блакитно-жовтими стрічками є частиною "нерегулярної війни". Ще один з подібних методів — це боротьба з російською пропагандою.

"Приголомшлива ціна війни в Україні як у грошах, так і в життях, свідчить про те, що виснажена, але хижацька Росія може в майбутньому віддати перевагу використанню нерегулярної війни замість звичайних атак для розширення свого впливу", — водночас зауважується у звіті.

CSIS пояснили, що РФ робить акцент на гібридних військових спецопераціях (кібератаки, замахи, фейки, глушіння GPS, обривання кабелів тощо), ХАМАС — на диверсіях, в яких мирне населення використовують як прикриття (підриви, захоплення заручників). Тим часом Україна дії партизанськими методами в тилу ворога, порушуючи логістику, підриваючи техніку та топофіцерів. Особливості дій Ізраїля — розвідка, яка дає можливість вибивати керівників ХАМАС та Хезболли. Аналітики наголосили, що держави-лідери повинні бути готовими до "нерегулярної війни".

"Сили спеціальних операцій відіграватимуть особливо важливу роль у боротьбі з нерегулярними війнами в майбутньому. СОО необхідно адаптуватися, враховуючи численні відмінності між боями проти сил великої держави або за її підтримки та боями з терористами", — підсумували аналітики CSIS.

