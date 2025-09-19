Операція "Труба 3.0": війська РФ втопили в газопроводі в Куп'янську, — ОК "Північ" (відео)

Українські сили заявляють про зрив операції "Труба 3.0": російські війська втопили в газопроводі, яким вони хотіли пробратися в Куп'янськ.

Окупанти накопичували сили біля Радьківки та Голубівки, але газопровід, що веде до Куп'янська, пошкоджено і затоплено. Подробиці операції розповіло оперативне командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

Ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою. Місто стало стратегічною ціллю для ворога. Наразі ЗС РФ активно працюють артилерією та авіацією по північній околиці Куп'янська.

Спроби переправитися через річку Оскіл на човнах здебільшого безуспішні: більшість солдатів знищили артилерія, міномети та FPV-дрони. Малі групи піхоти, часто в цивільному одязі, прориваються до Куп'янська.

Підрозділи, що воюють у складі угруповання військ "Північ", проводять контрдиверсійні заходи: блокують і знищують російські війська в лісах, дачних масивах і на околицях міста.

"Бойові дії динамічні й поширювати твердження про їхній "повний контроль" — передчасно", — підсумували військові.

ЗС РФ просуваються на північний захід Куп'янська: дані DeepState

На Куп'янському напрямку минулої доби було вісім атак росіян. Сили оборони України відбили штурмові дії в бік Куп'янська, Новоосиновому, Кіндрашівки та в напрямку Борової, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Судячи з карти бойових дій DeepState, станом на 19 вересня російські війська просуваються на північному заході Куп'янська.

Українські бійці тримають оборону в Куп'янську

Нагадаємо, представник 10 армійського корпусу ЗСУ розповідав, що українські бійці тримають оборону в Куп'янську. У місті залишаються місцеві жителі.

Фокус уже писав, що за час великої війни в Україні окупанти вже тричі використовували підземні комунікації для прориву на позиції ЗСУ. Перший випадок був в Авдіївці, другий — у Суджі Курської області і третій — у Куп'янську.