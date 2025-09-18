Наступлением на Купянск руководит экс-офицер ВСУ: он бил по Сумах, где жила его сестра, — ВВС

Российские войска пытаются штурмовать город Купянск в Харьковской области и реализовали операцию "Труба 3.0", отправив бойцов по газопроводу. Этими действиями, как установили расследователи, руководит генерал-лейтенант Сергей Стороженко — бывший офицер ВСУ, который изменил присяге.

Российское командование уже заявило о контроле якобы над примерно половиной Купянска, и захватчики пытаются приблизить громкие слова к реальности. Итоги, объявленные начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, удивили даже самых радикальных пропагандистов. Об этом говорится в материале ВВС, опубликованном 18 сентября.

Стоя перед картой, 30 августа Герасимов презентовал "успехи российского наступления" почти по всему фронту. Его слушали генералы, которые предоставляют наверх рапорты об этих "оперативных достижениях". На карте, которая висела за спиной военачальника, от Украины были отделены не только четыре региона, на которые претендует РФ, но и Николаевская и Одесская области.

Слова Герасимова откровенно не совпадали с действительностью, в частности, он заявил об оккупации Часового Яра и выходе на окраины Константиновки. Однако наибольший шок вызвало заявление о Купянске, который якобы "практически полностью блокировали".

Очевидную ложь раскритиковали даже Z-блогеры, в частности Юрий Подоляк с миллионной аудиторией и автор канала Fighterbomber Илья Туманов. Однако журналисты обратили внимание на то, что Подоляк указал в своем посте с критикой о "докладе командования 6-й армии, которая воюет под Купянском". С тем, что главную роль на направлении играет именно эта вражеская группировка, согласны и украинские эксперты.

До полномасштабной войны 6-я армия дислоцировалась в Ленинградской области и входила в состав группировки "Север". Командует ею генерал-лейтенант Сергей Стороженко, который подает отчеты генералу-полковнику Евгению Никифорову, а тот уже передает данные в Генштаб.

Кто такой Сергей Стороженко

В издании предположили, что Стороженко — "самый высокий по званию коллаборант" в рядах ВС РФ. Ранее он служил в украинской армии, а на вражескую сторону перешел в 2014 году. Генерал родился в Харьковской области, его родные по состоянию на 2022 год до сих пор жили там и в Сумской области.

Стороженко выучился на разведчика в киевском Институте сухопутных войск и служил в 36-й бригаде береговой обороны ВМС, где смог вырасти от ротного до командира батальона, а впоследствии и бригады. Он был заместителем командира украинского контингента в Косово в составе сил KFOR, а во время аннексии Крыма командовал примерно 1200 бойцами.

Сам предатель утверждал, что в те дни с ним связывались исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов и премьер Арсений Яценюк, которые интересовались его намерениями. Стороженко никаких действий не предпринял и ушел в отставку. Однако его тогдашние коллеги имеют другую версию событий: командир агитировал собратьев сложить оружие и переходить на сторону России, ведя "двойную игру" с врагом.

Бывший спикер ВСУ в Крыму Владислав Селезнев вспомнил, что был хорошо знаком с будущим российским генералом и служил с ним в Косово. Тогда для него был важен публичный имидж, он стремился к похвале в СМИ и часто приглашал журналистов в часть.

По мнению Селезнева, в 2014 году украинцу сделали "предложение, от которого он не смог отказаться". По его словам, после выезда генерала Игоря Воронченко 36-я бригада начала договариваться с россиянами. Оккупанты, которые блокировали бригаду, даже ходили в баню на ее территории. Кроме того, реализовывались "схемы по вывозу гуманитарки".

Анонимный источник подтвердил СМИ, что уже через неделю после "референдума" в 2014 году Стороженко получил российский паспорт. 600 его подчиненных остались на полуострове и начали служить уже в рядах ВС РФ. Сам офицер возглавил новосозданную 126-ю бригаду береговой охраны, в которой восемь лет строил свою карьеру.

На момент полномасштабного вторжения в звании генерал-майора он руководил штабом 35-й армии Восточного военного округа. В первые месяцы эта группировка воевала на Харьковщине, где, по данным проекта Evocation.info, проживала одна из его сестер. 35-я армия фактически была уничтожена в боях за Изюм, а российские военные обвиняли в разгроме некомпетентное командование.

Однако на карьере Стороженко это не отразилось. По словам Селезнева, он был одним из тех, кто отдавал приказы об ударах по городу Сумы, где проживала другая его сестра. В 2023 году генерала повысили в звании и назначили руководить 6-й армией. Именно она теперь ведет бои за Купянск, о которых публично врет Генштаб.

"Купянское направление остается одним из приоритетных для российской армии. Об этом свидетельствует и численность группировки, привлеченной здесь, и уровень ее оснащения, и высокая интенсивность боев, которая не спадает еще с осени 2024 года", — отметили в расследовании.

Город, разделенный рекой Освил, является ключевым узлом для ВСУ. Его захват позволил бы России выстроить устойчивую линию обороны и создать условия для наступления вглубь Харьковской области. Пытаясь добиться результатов, враг провернул операцию "Труба 3.0" — бойцов перебрасывали через реку по газопроводу. На одном из видео с захваченным в плен оккупантом, он называет свой полк, который входит в состав 6-й общевойсковой армии Ленинградского военного округа.

Напомним, в ОСГВ "Днепр" опровергли информацию о, том что в центре Купянска идут бои. По данным командования, россияне дали инструкции искать в домах женщин и детей, чтобы использовать их как "живой щит".

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" ВСУ Юрий Федоренко рассказал рассказывал, что оккупанты вызвали подозрение уменьшением попыток пересечь Оскол, несмотря на потери. Защитники начали искать потенциальное место скопления россиян и разоблачили операцию "Труба 3.0". Выяснилось, что захватчики даже сделали специальный самокат.