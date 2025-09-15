ВСУ остановили операцию "Труба 3.0": командир раскрыл новые детали боев за Купянск (карта)

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" ВСУ Юрий Федоренко рассказал, что российские оккупанты были вынуждены вплавь пересекать реку Оскол в Купянске, и из 10 бойцов выживали трое. Пытаясь уменьшить потери, захватчики придумали специальный "самокат" для продвижения по газопроводу, но план сорвался.

Газопровод, по которому двигались ВС РФ, идет с временно оккупированных территорий до самой России. Об этом военный рассказал в эфире "Громадське радіо" 15 сентября.

"Силами обороны в предыдущие периоды были проведены мероприятия по перекрытию клапанов, а также повреждению трубы в инженерном плане, которая проходит по северной окраине города, с левого берега Купянщины", — пояснил он.

3 из 10: река Оскол стала ловушкой для врага

Чтобы занимать плацдарм на правом берегу, захватчики были вынуждены двигаться по реке. Штатные понтонные переправы там отсутствуют из-за контроля Сил обороны над водным покровом, поэтому россияне пересели на плоты и лодки.

"Как это происходило? Вражеский пехотинец скрыто переплывает реку Оскол вплавь, привязывает трос к дереву на правом берегу, другой конец этого троса находится на левом берегу, трос притапливается. Затем бежит группа пехотинцев противника из трех военнослужащих с надувной лодкой или камерой от КАМАЗа или другого большого грузовика. Далее они пытаются вскочить в реку, натягивают трос и очень быстро переплывают с левого на правый берег", — описал Федоренко.

Летом Оскол был не таким широким, поэтому его пересечение занимало минуту. Однако из 10 оккупантов на другой берег добирались трое, остальных ликвидировали еще на левобережье или в воде.

ВС РФ подготовили операцию "Труба 3.0"

Командир вспомнил, как защитники заметили подозрительное затишье в попытках врага добраться до правобережья по реке. Тогда ВСУ начали искать место, где потенциально могут быть россияне, и задумались о возможности обновления газотранспортной системы. Диаметр трубы как раз позволял перебрасывать пехотинцев.

"Они сделали что-то похожее на самокат, только на который нужно ложиться. Ложишься на этот самокат и по трубе достаточно быстро доходишь с левого на правый берег", — отметил военный.

Он отметил, что труба размещена на глубине двух метров и проходит под рекой.

"После того, как стало понятно, что противник прибег именно к такой тактике, Силы обороны провели ряд мероприятий, которые позволили эту трубу повредить, в частности в районе реки, что привело к ее набору водой и илом. На текущий момент труба противником не применяется", — заверил Федоренко.

Цели россиян в Купянске и угроза оккупации

По словам военнослужащего, регулярных войск РФ в городе нет, только "достаточно много" ДРГ.

Купянск на карте боевых действий Фото: DeepState

Диверсанты проникают с северной окраины и имеют две задачи. Первое — установка триколора для того, чтобы дрон снял кадры для пропаганды. С этой целью оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и пытаются добежать до узнаваемой локации в Купянске. Большое количество групп с флагами уже ликвидировали.

"То есть, это поток, одних уничтожили, другие бегут", — пояснил командир.

Вторая задача — занять высоты и просочиться в дома на высоте. Разведывательные средства не позволят врагу отслеживать, по каким маршрутам, в какие часы и с какой периодичностью происходит логистика Сил обороны. Оккупанты должны занять место для наблюдения и передавать информацию координационным центрам, корректируя атаки БПЛА.

Однако Федоренко подчеркнул, что продолжается интенсивная оборона города.

"По моим убеждениям, в краткосрочной перспективе враг не имеет возможности оккупировать в полной мере Купянск", — сказал он.

Напомним, 12 сентября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ реализуют операцию "Труба 3.0" и заходят в Купянск через газопровод. Такой трюк оккупанты ранее уже применили в Авдеевке и вблизи Суджи.

14 сентября аналитики информировали о продвижении россиян в Купянске. Накануне в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в городе — под контролем ВСУ, и врага в Купянске нет.