ЗСУ зупинили операцію "Труба 3.0": командир розкрив нові деталі боїв за Куп'янськ (карта)

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «АХІЛЛЕС» ЗСУ Юрій Федоренко розповів, що російські окупанти були змушені вплав перетинати річку Оскіл у Куп'янську, і з 10 бійців виживали троє. Намагаючись зменшити втрати, загарбники вигадали спеціальний "самокат" для просування газопроводом, але план зірвався.

Газогін, яким рухались ЗС РФ, йде з тимчасово окупованих територій до самої Росії. Про це військовий розповів в ефірі "Громадського радіо" 15 вересня.

"Силами оборони в попередні періоди були проведені заходи щодо перекривання клапанів, а також пошкодження труби в інженерному плані, яка проходить по північній околиці міста, з лівого берега Купʼянщини", — пояснив він.

3 з 10: річка Оскіл стала пасткою для ворога

Щоб займати плацдарм на правому березі, загарбники були змушені рухатись річкою. Штатні понтонні переправи там відсутні через контроль Сил оборони над водним покривом, тож росіяни пересіли на плоти й човни.

"Як це відбувалося? Ворожий піхотинець приховано перепливає річку Оскіл вплав, прив’язує трос до дерева на правому березі, інший кінець цього тросу знаходиться на лівому березі, трос притоплюється. Потім біжить група піхотинців противника з трьох військовослужбовців з надувним човном або камерою від КАМАЗа чи іншої вантажівки великої. Далі вони намагаються вскочити в річку, натягують трос і дуже швидко перепливають з лівого на правий берег", — описав Федоренко.

Влітку Оскіл був не таким широким, тож його перетин займав хвилину. Однак з 10 окупантів на інший берег діставались троє, решту ліквідували ще на лівобережжі або у воді.

ЗС РФ підготували операцію "Труба 3.0"

Командир згадав, як оборонці помітили підозріле затишшя у спробах ворога дістатись правобережжя річкою. Тоді ЗСУ почали шукати місце, де потенційно можуть бути росіяни, й замислились про можливість поновлення газотранспортної системи. Діаметр труби саме дозволяв перекидати піхотинців.

"Вони зробили щось схоже на самокат, тільки на який потрібно лягати. Лягаєш на цей самокат і по трубі достатньо швидко доходиш з лівого на правий берег", — зауважив військовий.

Він наголосив, що труба розміщена на глибині двох метрів і проходить під річкою.

"Після того, як стало зрозуміло, що противник вдався саме до такої тактики, Сили оборони провели ряд заходів, які дозволили цю трубу пошкодити, зокрема в районі річки, що призвело до її набирання водою та мулом. На поточний момент труба противником не застосовується", — запевнив Федоренко.

Цілі росіян у Куп'янську і загроза окупації

Зі слів військовослужбовця, регулярних військ РФ у місті немає, лише "достатньо багато" ДРГ.

Куп'янськ на мапі бойових дій Фото: DeepState

Диверсанти проникають з північної околиці і мають два завдання. Перше — встановлення триколора для того, щоб дрон зафільмував кадри для пропаганди. З цією метою окупанти переодягаються у цивільний одяг й намагаються добігти до впізнаваної локації у Куп'янську. Велику кількість груп з прапорами вже ліквідували.

"Тобто, це потік, одних знищили, інші біжать", — пояснив командир.

Друге завдання — зайняти висоти та просочитись у будинки на висоті. Розвідувальні засоби не дозволять ворогу відстежувати, якими маршрутами, в які години та з якою періодичністю відбувається логістика Сил оборони. Окупанти мають зайняти місце для спостереження й передавати інформацію координаційним центрам, коригуючи атаки БПЛА.

Однак Федоренко підкреслив, що триває інтенсивна оборона міста.

"За моїми переконаннями, в короткостроковій перспективі ворог не має можливості окупувати повною мірою Купʼянськ", — сказав він.

Нагадаємо, 12 вересня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ реалізовують операцію "Труба 3.0" і заходять у Куп’янськ через газопровід. Такий трюк окупанти раніше вже застосували в Авдіївці та поблизу Суджі.

14 вересня аналітики інформували про просування росіян у Куп’янську. Напередодні у Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в місті — під контролем ЗСУ, і ворога у Куп’янську немає.