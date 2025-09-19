Украинские военные восстановили контроль в семи населенных пунктах Донецкой области, — Сырский

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в Донецкой области, в частности на Добропольском направлении, где им удалось продвинуться на несколько километров вглубь позиций врага. Подразделения ВСУ восстановили контроль над рядом населенных пунктов и ликвидировали угрозы от вражеских диверсионно-разведывательных групп.

По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские войска на Добропольском направлении прорвали оборону противника на 3-7 км. Уже восстановлен контроль в семи населенных пунктах, а девять районов полностью очищены от ДРГ.

Общая площадь освобожденной территории составляет 160 км², еще 171 км² проверено и очищено от вражеских групп. Потери российских оккупантов в личном составе достигли 2 456 человек, из которых 1 322 — безвозвратные. Эти результаты позволили пополнить "обменный фонд" для возвращения украинских военных из плена.

Враг также понес существенные потери в технике: уничтожено 817 единиц вооружения и военной техники, среди которых 12 танков, 37 боевых бронированных машин, 162 артиллерийские установки, 5 РСЗО, 382 автомобиля, 58 мотоциклов, 1 единица специальной техники и 160 беспилотников.

По информации Генштаба по состоянию на 22:00 19 сентября, с начала суток произошло 124 боевых столкновения. На Покровском и Новопавловском направлениях украинские войска отбили многочисленные атаки противника, нанеся оккупантам значительные потери: 195 человек, из которых 124 безвозвратно, а также уничтожена техника и повреждена артиллерия и укрытия.

Зато на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили семь штурмовых действий врага, еще одно боестолкновение продолжается. Также известно, что на Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции ВСУ в районах Волчанска, Фиголевки и в направлении Отрадного, один бой продолжается. На Купянском направлении украинские войска отбили две из трех атак агрессора, а на Лиманском направлении оккупанты 15 раз атаковали позиции наших защитников в районах Новомихайловки, Шандриголово, Колодязов, Торского, Заречного и в направлении Ставок, Новоселовки, Среднего.

Кроме этого, на Торецком направлении россияне 16 раз шли в наступление, четыре боестолкновения продолжаются, а на Северском направлении украинские защитники отбили три штурма в районе Выемки и Дроновки. В то же время на Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг безрезультатно пытался прорвать оборону, но нанес несколько авиаударов.

