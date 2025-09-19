Армия РФ наступает на Липцы, село находится в 20 км от Харькова, — ОСГВ "Днепр" (карта)
Армия России возобновила наступление на село Липцы Харьковской области, расстояние от села до Харькова по прямой — чуть более 16 километров.
На Южно-Слобожанском направлении враг безуспешно атаковал позиции ВСУ в Волчанске. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Днепр".
"Враг возобновил наступательные действия в направлении Липцев", — рассказали военные.
Стоит отметить, что расстояние от админграниц села Липцы до Харькова по прямой — чуть более 16 километров.
Что происходит в селе Липцы?
Несколько месяцев на этом участке фронта наблюдалось относительное затишье и последний раз о ситуации на данном направлении упоминали в сводке Генерального штаба ВСУ от 19 июля.
Россияне оккупировали Липцы вначале вторжения в Украину, но в ходе контрнаступления в сентябре 2022 года ВСУ освободили населенный пункт.
Командование отмечает, что россияне не оставляют попыток закрепиться в районе Купянска, но Силы обороны Украины сдерживают их.
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 19 сентября сообщал, что на Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции ВСУ возле населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в направлении Бологовки.
Возобновление наступления оккупантов на Липцы не упоминалось. На Купянском направлении Генштаб зафиксировал восемь боестолкновений, Силы обороны Украины отразили попытки штурмов в сторону Купянска, Новоосинового, Кондрашовки и Боровой.
Напомним, 10-й армейский корпус ВСУ заявлял, что украинские военные держат оборону в Купянске. Дома в городе разрушены, россияне проходят на севере в частную застройку.
Командование "Север" Сухопутных войск ВСУ рассказывало о срыве операции "Труба 3.0" в Купянске. Российских оккупантов утопили в газопроводе.