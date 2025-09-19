Армія РФ наступає на Липці, село розташоване за 20 км від Харкова, — ОСГВ "Дніпро" (карта)

Армія Росії відновила наступ на село Липці Харківської області, відстань від села до Харкова по прямій — трохи більше ніж 16 кілометрів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог безуспішно атакував позиції ЗСУ у Вовчанську. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСГВ) "Дніпро".

"Ворог відновив наступальні дії в напрямку Липців", — розповіли військові.

Варто зазначити, що відстань від адмінмежі села Липці до Харкова по прямій — трохи більше 16 кілометрів.

Кілька місяців на ділянці біля Липців спостерігалося затишшя

Що відбувається в селі Липці?

Кілька місяців на цій ділянці фронту спостерігалося відносне затишшя і востаннє про ситуацію на цьому напрямку згадували у зведенні Генерального штабу ЗСУ від 19 липня.

Росіяни окупували Липці спочатку вторгнення в Україну, але під час контрнаступу у вересні 2022 року ЗСУ звільнили населений пункт.

Командування зазначає, що росіяни не полишають спроб закріпитися в районі Куп'янська, але Сили оборони України стримують їх.

Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 19 вересня повідомляв, що на Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції ЗСУ біля населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Відрадне і в напрямку Бологівки.

Відновлення наступу окупантів на Липці не згадувалося. На Куп'янському напрямку Генштаб зафіксував вісім бойових зіткнень, Сили оборони України відбили спроби штурмів у бік Куп'янська, Новоосиновому, Кіндрашівки та Борової.

Нагадаємо, 10-й армійський корпус ЗСУ заявляв, що українські військові тримають оборону в Куп'янську. Будинки в місті зруйновані, росіяни проходять на півночі в приватну забудову.

Командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ розповідало про зрив операції "Труба 3.0" у Куп'янську. Російських окупантів втопили в газопроводі.