Имеют территориальные успехи: DeepState сообщили о продвижении ВС РФ в трех областях (карты)

Российские войска имеют некоторые территориальные успехи, продвинувшись в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В частности, как сообщили аналитики канала DeepState, вооруженные силы Российской Федерации продвинулись вблизи Катериновки Константиновского района Донецкой области.

Ситуация 18 сентября и 19 сентября

Также россияне имеют успехи в Днепропетровской области, продвинувшись возле Новониколаевки в Синельниковском районе.

Ситуация 18 сентября и 19 сентября

Кроме того, ВС РФ продвигаются возле Новоивановки Гуляйпольского района Запорожской области.

Ситуация 18 сентября и 19 сентября

Информация от Генштаба ВСУ

На Торецком направлении, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг совершил 19 атак в районах Торецка, Щербиновки, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Иванополья, Степановки. На Лиманском направлении ВС РФ атаковали 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее. На Новопавловском направлении россияне 33 раза атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Филиал, Воскресенка, Березовое, Малиевка, Новоивановка, Поддубное, Зеленый Гай, Толстой, Январское, Новониколаевка и Ольговское.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации пытаются перебраться на правый берег реки Оскол для наступления на Купянск.

Между тем, украинские войска на Добропольском направлении прорвали оборону противника на 3-7 км. Уже восстановлен контроль в семи населенных пунктах, а девять районов полностью очищены от вражеских ДРГ.