"Не спадает активность": в DeepState рассказали о штурмах РФ в районе Степногорска (карта)

Российская оккупационная армия продолжает пытаться штурмовать позиции Вооруженных сил Украины в Запорожской области по линии Плавни-Приморское-Степногорск, несмотря на значительные потери личного состава.

О ситуации в районе Степногорска рассказали аналитики DeepState.

"Уже долгое время не спадает активность штурмовых действий врага в районе Плавни-Приморское-Степногорск. Несмотря на большое количество потерь, ка*апы имеют преимущество в пехоте, что и проявляется на данном отрезке", — говорится в сообщении.

Аналитики уточнили, что больше всего попыток продвигаться россияне осуществляют в районе Плавней через Приморское.

"Оттуда они либо пытаются продвинуться глубже в Приморское, либо пробуют проникнуть в Степногорск", — пояснили в DeepState, добавив, что группы врага, которые периодически пытаются зайти в Степногорск, уничтожают украинские защитники.

В то же время ВС РФ осуществляют периодические фиксации восточнее Степногорска.

"Противник будто прощупывает участок на слабые места в обороне и ищет пробел, который можно использовать для затягивания в глубину, но пока безуспешно благодаря эффективной работе украинских пилотов", — отметили в DeepState.

Карта боевых действий в районе Степногорска Запорожской области Фото: DeepState

Напомним, 20 сентября аналитики DeepState сообщили, что российские войска имеют некоторые территориальные успехи, продвинувшись в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Фокус также писал о том, что ВС РФ под видом мирных жителей пытаются закрепиться на Донетчине.