ВС РФ под видом мирных жителей пытаются закрепиться в Донецкой области, — DeepState

В поселке Ямполь продолжаются ожесточенные бои: российские военные пытаются закрепиться, маскируясь под гражданских и используя местное население как прикрытие. Несмотря на это, украинские защитники активно уничтожают врага и ведут бои за каждый метр территории.

Как сообщает украинский аналитический OSINT-проект под названием DeepState, оккупанты, надев гражданскую одежду, открывали огонь из автоматического оружия прямо среди жилых кварталов, что является прямым нарушением международного права. Россиянам удалось просочиться в Ямполь, однако Силы обороны сразу начали их уничтожение.

Захватчики прячутся в частных домах, подвалах и хозяйственных помещениях, пользуясь тем, что часть жителей не покинула населенный пункт. Это значительно усложняет работу украинских военных, ведь противник прикрывается гражданскими.

Российские военные под видом гражданских проникли в Ямполь в Донецкой области Фото: DeepState

В DeepState отмечают, что проникновение россиян в Ямполь фиксировалось неоднократно. Это свидетельствует об их планах усилить активность в этом направлении, ведь поселок имеет стратегическое значение для удержания позиций на востоке. Сейчас в населенном пункте продолжаются активные боевые действия, ситуация остается напряженной.

"Следим за ситуацией, ведь фиксация противника, в частности, в районе Ямполя была неоднократной, они нашли место, чтобы пробираться к поселку, поэтому стоит ожидать увеличения активности в направлении населенного пункта, который они нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех позиций, которые находятся восточнее него. Сейчас в поселке продолжаются активные боевые действия", — говорится в заметке.

Напомним, что ВСУ сорвали операцию "Труба 3.0", во время которой российские оккупанты были вынуждены переплывать реку Оскол в Купянске, и из десяти бойцов выжили только трое. Чтобы уменьшить потери, враг попытался продвинуться по газопроводу с помощью самодельного "самоката", однако эта попытка потерпела неудачу.

Также Фокус писал, что по словам офицера бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк, что в попытках спрятаться от FPV-дронов ВСУ, россияне идут на штурм в раскрытых палатках или прыгают в черные пакеты.

Кроме этого, 15 сентября СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что главком ВСУ Александр Сырский уволил командующих двух армейских корпусов. В частности, речь идет о командующих 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина.