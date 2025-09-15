Прыгают в черные пакеты сами: в НГУ рассказали о "ноу-хау" оккупантов на фронте (видео)

Оккупанты пытаются спрятаться от FPV-дронов ВСУ причудливыми методами из-за того, что тепловизионных плащей не хватает на всех. В частности россияне идут на штурм в раскрытых палатках или прыгают в черные пакеты, когда к ним приближается украинский беспилотник.

Офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк рассказал в интервью "24 каналу" 15 сентября, что обычные солдаты РФ, которых больше всего отправляют на штурмы, не обеспечиваются тепловизионными плащами. По словам украинского бойца, средства маскировки от беспилотников выдают только избранным подразделениям, "на жизнь которых не все равно российскому командованию".

Военный рассказал о методах оккупантов для защиты от FPV-дронов. На видео с 7:50.

"Россияне уже давно пытаются использовать очень много вещей, чтобы быть незаметными. Из наиболее забавного были обычные палатки. То есть просто наши разведчики наблюдают за полем боя и видят, что палатка передвигается просто раскрытая, и они в ней внутри движутся по полю в сторону наших позиций", — рассказал Черняк.

По его словам, такая тактика не была эффективной, но оккупанты учатся и находят новые решения. Ведущая вспомнила информацию о том, что россияне во время наступления самостоятельно запрыгивают в черные пакеты, чтобы спрятаться от украинских FPV-дронов.

Военный объяснил, что главная задача маскировки — уменьшение теплового следа и создание препятствий работе разведывательного беспилотника.

"Однако очевидно, им сказали, что если тебя не будет видно — тебя не заметят. Конечно, палатка, если у нее нет какой-то особой подкладки, например из фольги, ничем тебе не поможет, как и черные пакеты. Я думаю, что это был момент "сарафанного радио" в российской армии: кто-то кому-то сказал, что черные пакеты или палатки помогают прятаться от дронов. Они такое попробовали — но потом дружно все умерли, и ничего у них не получилось", — рассказал офицер бригады "Рубеж".

