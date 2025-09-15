На передовой все "валится как домино": Михайлова предупредила об угрозе для Днепра (видео)

Руководительница медицинской службы "УЛЬФ" 108-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" в составе 59-й ОШБр Алина Михайлова подтвердила, что на захвате Донецкой области россияне останавливаться не собираются. По ее словам, в некоторые населенные пункты Днепропетровской области уже "невозможно заехать".

Российских оккупантов интересует не только Донецкая область. Об этом Михайлова заверила в интервью "Украинской правде", опубликованном 15 сентября.

"Они пытаются захватить максимально много. Мы это видим, потому что мы стоим уже в Днепропетровской области", — подчеркнула она.

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" рассказала, что в некоторые населенные пункты уже "просто невозможно заехать", волонтеры эвакуируют мирных жителей.

"Дальше уже может быть Павлоград и даже Днепр..." — добавила она.

Ситуацию на Покровском направлении пока Михайлова описала как "стабильно критическую". По ее словам, ВС РФ "выживают" медиков с логистических путей, и оказывать помощь защитникам становится физически невозможно. Поэтому служба вынуждена отходить, оставляя военных.

"Крайний раненый провел с турникетом на позиции 70 часов, например. Это 100% ампутация. Другой случай: боец был 15 суток на позициях с рваными ранами, чудом избежав сепсиса. 12-дневная эвакуация — это нонсенс. Но это реалии, в которых мы воюем", — пояснила руководительница медицинской службы "УЛЬФ".

По ее словам, в какой-то момент на фронте "все пошло не так" и теперь все "валится как домино".

"Создается впечатление, что у нас нет стратегического плана и вообще видения, как должны возвращать и удерживать территории. (...) Мы откатываемся назад на неподготовленные позиции. Пехота, которая должна их удерживать, перед тем должна сама себе копать те позиции, пока по бойцам бьют из всех орудий. Люди становятся ранеными, даже не вступив в бой", — добавила Михайлова.

Напомним, аналитики DeepState проинформировали, что ВСУ пришлось отойти с позиций в четырех точках на востоке. Захватчикам удалось продвинуться в зоне прорыва на Новопавловском направлении.

14 сентября ВС РФ массированно атаковали Нежин в Черниговской области. В районе пострадали пять человек, в том числе спасатели. Нападение длилось 16 часов, враг запустил по городу десятки БПЛА и попал по объектам критической инфраструктуры.