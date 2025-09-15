ВС РФ атаковали Нежин более 16 часов подряд: горела крупная нефтебаза, ранены спасатели (фото)

Город Нежин Черниговской области пережил самую интенсивную атаку российской армии за время большой войны. Несколько дронов попали в объекты критической инфраструктуры.

Российские войска 14 сентября массированно атаковали дронами Нежин и Нежинский район Черниговской области. Пострадали пять человек, причем четверо из них — работники ГСЧС, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Спасатели выехали тушить пожар после обстрела одного из предприятий и в это время россияне повторно ударили по объекту критической инфраструктуры.

Также ранения получил 59-летний житель одного из сел Нежинского района, мужчину отправили в Черниговскую областную больницу. В результате удара БПЛА поврежден жилой дом, добавил Чаус.

Российские военкоры пишут об ударе по нефтебазе в Нежине Черниговской области реактивными БПЛА "Герань-3". Мэр города Александр Кодола подтвердил удар по крупной нефтебазе. Для ликвидации пожара и последствий понадобилось более 20 единиц спецтехники.

Огонь уничтожил большое количество имущества предприятия. Один из спасателей отравился во время ликвидации пожара, а после завершения тушения был второй прилет в начале 23:00. В результате этого трое спасателей получили осколочные ранения, сообщил градоначальник.

По оценкам мэра, Нежин 14 сентября подвергся наибольшей воздушной атаке за все время полномасштабного вторжения ВС РФ. Нападение длилось более 16 часов, Нежин атаковали десятки беспилотников, было несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры.

Обломки одного из беспилотников упали в центре города. Всего за минувшие сутки войска РФ 42 раза обстреляли Черниговскую область, прозвучал 81 взрыв. Под ударом оказались 20 населенных пунктов. В Новгород-Северском районе из-за обстрелов загорелись хозяйственные постройки.

Напомним, оккупанты ударили двумя ракетами по агропредприятию в Сумской области. Во время атаки работники собирали урожай.

Газета The New York Times уже писала, что президенту России Владимиру Путину удалось превратить страну в "империю дронов". БПЛА будут интенсивнее атаковать Украину.