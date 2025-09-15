ВС РФ атаковали фермеров во время сбора урожая в Сумской области: много раненых (фото)

Российские оккупанты ударили ракетами по агропредприятию в Сумской области. В это время местные работники собирали урожай.

Россия ударила ракетами по агропредприятию в Сумской области, ранены 12 работников, собиравших урожай. Об этом сообщает прокуратура региона.

Две ракеты прилетело 14 сентября около 23:00 по территории сельскохозяйственного предприятия Боромлянской общины Ахтырского района. Взрыв повредил около 30 единиц сельхозтехники — трактора и комбайны.

Прокуроры задокументировали последствия удара и начали досудебное расследование по факту совершения Россией военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, целью российских ракет было мирное поле, где работала сельхозтехника. Пострадали люди, которые собирали урожай: госпитализированы 11 мужчин, один из них — в тяжелом состоянии.

Также повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники, в частности тракторы и комбайны.

Оперативное командование "Північ" Сухопутных сил ВСУ сообщило, что за последние сутки российские войска совершили 73 обстрела по 33 населенным пунктам Сумской области.

Напомним, ночью 15 сентября россияне ударили по Запорожью, в городе были пожары. Глава Запорожской ОВА предупреждал о вылетах ракет.

Кроме этого, в ночь на 11 сентября ВС РФ нанесли удар дроном учебному заведению в Сумах. В результате взрывов повреждены здания и транспорт.