ЗС РФ атакували фермерів під час збору врожаю в Сумській області: багато поранених (фото)

Російські окупанти вдарили ракетами по агропідприємству в Сумській області. У цей час місцеві працівники збирали врожай.

Росія вдарила ракетами по агропідприємству в Сумській області, поранено 12 працівників, які збирали врожай. Про це повідомляє прокуратура регіону.

Дві ракети прилетіло 14 вересня близько 23:00 по території сільськогосподарського підприємства Боромлянської громади Охтирського району. Вибух пошкодив близько 30 одиниць сільгосптехніки — трактори та комбайни.

Прокурори задокументували наслідки удару і розпочали досудове розслідування за фактом вчинення Росією воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За словами голови Сумської ОВА Олега Григорова, метою російських ракет було мирне поле, де працювала сільгосптехніка. Постраждали люди, які збирали врожай: госпіталізовано 11 чоловіків, один із них — у важкому стані.

Також пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема трактори та комбайни.

Оперативне командування "Північ" Сухопутних сил ЗСУ повідомило, що за останню добу російські війська здійснили 73 обстріли по 33 населених пунктах Сумської області.

Нагадаємо, вночі 15 вересня росіяни вдарили по Запоріжжю, у місті були пожежі. Голова Запорізької ОВА попереджав про вильоти ракет.

Крім цього, в ніч на 11 вересня ЗС РФ завдали удару дроном навчальному закладу в Сумах. Унаслідок вибухів пошкоджено будівлі та транспорт.