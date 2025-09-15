ЗС РФ атакували Ніжин понад 16 годин поспіль: горіла велика нафтобаза, поранено рятувальників (фото)

Місто Ніжин Чернігівської області пережило найінтенсивнішу атаку російської армії за час великої війни. Кілька дронів влучили в об'єкти критичної інфраструктури.

Російські війська 14 вересня масовано атакували дронами Ніжин і Ніжинський район Чернігівської області. Постраждали п'ятеро людей, причому четверо з них — працівники ДСНС, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Рятувальники виїхали гасити пожежу після обстрілу одного з підприємств і в цей час росіяни повторно вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.

ЗС РФ повторно вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Ніжині

Також поранення дістав 59-річний житель одного із сіл Ніжинського району, чоловіка відправили в Чернігівську обласну лікарню. Унаслідок удару БПЛА пошкоджено житловий будинок, додав Чаус.

Російські воєнкори пишуть про удар по нафтобазі в Ніжині Чернігівської області реактивними БПЛА "Герань-3". Мер міста Олександр Кодола підтвердив удар по великій нафтобазі. Для ліквідації пожежі та наслідків знадобилося понад 20 одиниць спецтехніки.

Вогонь знищив велику кількість майна підприємства

Вогонь знищив велику кількість майна підприємства. Один із рятувальників отруївся під час ліквідації пожежі, а після завершення гасіння був другий приліт на початку 23:00. Унаслідок цього троє рятувальників отримали осколкові поранення, повідомив градоначальник.

За оцінками мера, Ніжин 14 вересня зазнав найбільшої повітряної атаки за весь час повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Напад тривав понад 16 годин, Ніжин атакували десятки безпілотників, було кілька влучань по об'єктах критичної інфраструктури.

Уламки одного з безпілотників упали в центрі міста. Загалом за минулу добу війська РФ 42 рази обстріляли Чернігівську область, пролунав 81 вибух. Під ударом опинилися 20 населених пунктів. У Новгород-Сіверському районі через обстріли загорілися господарські будівлі.

Газета The New York Times уже писала, що президенту Росії Володимиру Путіну вдалося перетворити країну на "імперію дронів". БПЛА інтенсивніше атакуватимуть Україну.