Стрибають у чорні пакети самі: в НГУ розповіли про "ноу-хау" окупантів на фронті (відео)

Окупанти намагаються сховатися від FPV-дронів ЗСУ вигадливими методами через те, що тепловізійних плащів не вистачає на всіх. Зокрема росіяни йдуть на штурм в розкритих наметах чи стрибають у чорні пакети, коли до них наближається український безпілотник.

Офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк розповів в інтерв'ю "24 каналу" 15 вересня, що звичайні солдати РФ, яких найбільше відправляють на штурми, не забезпечуються тепловізійними плащами. За словами українського бійця, засоби маскування від безпілотників видають лише обраним підрозділам, "на життя яких не все одно російському командуванню".

Військовий розповів про методи окупантів для захисту від FPV-дронів. На відео з 7:50.

"Росіяни вже давно намагаються використати дуже багато речей, щоб бути непомітними. З найбільш кумедного були звичайні намети. Тобто просто наші розвідники спостерігають за полем бою і бачать, що намет пересувається просто розкритий, і вони в ньому всередині рухаються полем у бік наших позицій", — розповів Черняк.

За його словами, така тактика не була ефективною, але окупанти вчаться та знаходять нові рішення. Ведуча пригадала інформацію про те, що росіяни під час наступу самостійно застрибують у чорні пакети, щоб сховатися від українських FPV-дронів.

Військовий пояснив, що головне завдання маскування — зменшення теплового сліду та створення перешкод роботі розвідувального безпілотника.

"Проте очевидно, їм сказали, що якщо тебе не буде видно — тебе не помітять. Звичайно, що намет, якщо в нього немає якоїсь особливої підкладки, наприклад з фольги, нічим тобі не допоможе, як і чорні пакети. Я думаю, що це був момент "сарафанного радіо" в російській армії: хтось комусь сказав, що чорні пакети чи намети допомагають ховатися від дронів. Вони таке спробували — але потім дружно всі померли, і нічого в них не вийшло", — розповів офіцер бригади "Рубіж".

Нагадаємо, Керівниця медичної служби "УЛЬФ" 108-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" у складі 59-ї ОШБр Аліна Михайлова в опублікованому 15 вересня інтерв'ю попередила про загрозу для Дніпра та заявила, що на фронті все "валиться як доміно".

Проєкт DeepState 15 вересня повідомляв, що окупанти пройшли 2-4 км до Дніпропетровщини.