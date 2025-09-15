Покровск в серой зоне: ВС РФ прошли 2-4 км до Днепропетровщины, — аналитики (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации прошли 1 км в пригороде Покровска и часть улицы на южной окраине оказалась в серой зоне. Кроме того, россияне продвинулись на западном фланге возле Новопавловки в Днепропетровской области и могут обойти населенный пункт.

На карте боевых действий по состоянию на 15 сентября обозначили три точки, в которых имеет успехи наступление ВС РФ, свидетельствуют данные проекта DeepState. Речь идет о российских прорывах в двух точках на Новопавловском направлении и в одной — на Покровском.

Сообщение аналитиков о текущей ситуации на восточном фронте появилось днем 15 сентября.

Покровское направление. DeepState сообщили, что подразделения ВС РФ сумели подвинуть позиции ВСУ в селе Зверево на южной окраине Покровска. На карте боевых действий видно, как "язык" вражеских войск продвинулся на 1 км. В то же время часть Покровска оказалась в серой зоне: 14 сентября ВС РФ зона боев едва заходила на территорию города, а уже 15 сентября — зашла на 1 км.

"Серая зона" в Покровске тянется вдоль улицы Киевской, свидетельствует карта фронта DeepState. Кроме того, 12 сентября в зону боев попали отвалы Шахтоуправления "Покровское".

Наступление РФ — ситуация в Покровске по состоянию на 15 сентября Фото: DeepState

Новопавловское направление. Согласно данным аналитиков, на указанном направлении ВС РФ продвинулись возле двух населенных пунктов.

Первый населенный пункт — Новоивановка Запорожской области. Проект DeepState показал на карте, что россияне выровняли линию боев к востоку от села, закрыв "выемку" на 4 км. От Новоивановки до административной границы Днепропетровской области — около 2 км.

Второй — Ивановка Днепропетровской области. Аналитики показали на карте, что ВС РФ продвинулись на север на расстояние около 1-2 км между селами Зеленый Гай-Новохатское Запорожской области. Таким образом на территории Днепропетровской области россияне появились на еще одном клочке земли площадью, ориентировочно, 0,08 кв. км. Также видим, что российские войска пытаются приблизиться к Новопавловке: есть дуга с юга на запад.

Наступление РФ — ситуация под Новоивановкой по состоянию на 15 сентября Фото: DeepState Наступление РФ — ситуация под Ивановкой по состоянию на 15 сентября Фото: DeepState

Наступление РФ — что говорит Генштаб ВСУ и военные

В отчете Генштаба ВСУ, который появился утром 15 августа, не указано о появлении "серой зоны" на территории Покровска. Командование сообщило, что на Покровском направлении насчитали 58 штурмов ВС РФ, а на Новопавловском — 21 (третье место по количеству атак, а на втором — Северский с 25 шт.) Между тем 14 сентября боец с позывным "Мучной" в Telegram-канале написал, что село Зеленый Гай находится под контролем врага на 50%. Также указано, что россияне под Покровском пытаются выйти на шахту "Покровская", чтобы получить преимущество для дальнейших атак. Военный также пояснил, что ВС РФ сосредотачивают силы для нового наступления и что "события развиваются неожиданно и могут вводить в заблуждение".

Отметим, руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 108-го ОШБ "Волки Да Винчи" 59 ОМБр, боевой медик рассказала о наступлении РФ на Покровск и о сложной ситуации из-за нашествия российских дронов. По ее словам, противник не собирается останавливаться и пытается выйти на Павлоград и Днепр.

Напоминаем, 9 сентября военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что ВСУ держат позиции в Донецкой области и что не будет "хаотичного отступления" из-за наступления ВС РФ.