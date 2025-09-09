"Хаотичного отступления не будет": боец ВСУ объяснил, как ВС РФ готовятся к наступлению на Донбассе

Российские оккупационные войска готовятся к наступлению в Донецкой и Луганской областях и проверяют, где можно контролировать логистические пути.

Related video

Но хаотичного отступления Вооруженных сил Украины с собственных позиций точно не будет, заявил военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Враг уже готовится к масштабному наступлению на Донбассе, и первое, с чего начал, — очередное прощупывание направлений и поиск возможности тотального контроля логистических путей к Славянску и Краматорску", — написал "Осман".

Он пояснил, что огневое давление на эти дороги — трудная задача, поскольку они расположены довольно далеко от фронта.

"Несмотря на все, просторы украинского Донбасса дают возможности для маневров и эффективного ведения боевых действий, поэтому парализации фронта и хаотичного отступления не будет", — отметил "Осман".

Военнослужащий ВСУ также отметил, что эта ситуация очередной раз доказывает, что основа в обороне и наступлении — это жесткий контроль логистики, а не "погоня за уничтожением одиночных пи*а*ов в лесополосах, ведь это второстепенная задача".

Пост "Османа" Фото: скриншот

Напомним, 7 сентября Кирилл Буданов заявил, что РФ может объявить новую мобилизацию и готовит удар по Европе.

4 сентября военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что ВС РФ готовят масштабный прорыв фронта.