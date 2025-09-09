"Хаотичного відступу не буде": боєць ЗСУ пояснив, як ЗС РФ готуються до наступу на Донбасі

Російські окупаційні війська готуються до наступу в Донецькій та Луганській областях та перевіряють, де можна контролювати логістичні шляхи.

Але хаотичного відступу Збройних сил України з власних позицій точно не буде, заявив військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

"Ворог уже готується до масштабного наступу на Донбасі, і перше, з чого почав, — чергове прощупування напрямків та пошук можливості тотального контролю логістичних шляхів до Словʼянська та Краматорська", — написав "Осман".

Він пояснив, що вогневий тиск на ці дороги — важке завдання, оскільки вони розташовані доволі далеко від фронту.

"Попри все, простори українського Донбасу дають можливості для маневрів та ефективного ведення бойових дій, тому паралізації фронту й хаотичного відступу не буде", — зазначив "Осман".

Військовослужбовець ЗСУ також наголосив, що ця ситуація черговий раз доводить, що основа в обороні та наступі — це жорсткий контроль логістики, а не "гонитва за знищенням поодиноких пі*а*ів у лісосмугах, адже це другорядне завдання".

Пост "Османа" Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 вересня Кирило Буданов заявив, що РФ може оголосити нову мобілізацію і готує удар по Європі.

4 вересня військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що ЗС РФ готують масштабний прорив фронту.