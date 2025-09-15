ЗС РФ під виглядом мирних жителів намагаються закріпитися на Донеччині, – DeepState

У селищі Ямпіль тривають запеклі бої: російські військові намагаються закріпитися, маскуючись під цивільних та використовуючи місцеве населення як прикриття. Попри це, українські захисники активно знищують ворога і ведуть бої за кожен метр території.

Як повідомляє український аналітичний OSINT-проєкт під назвою DeepState, окупанти, вдягнувши цивільний одяг, відкривали вогонь з автоматичної зброї прямо серед житлових кварталів, що є прямим порушенням міжнародного права. Росіянам вдалося просочитися до Ямполя, проте Сили оборони одразу розпочали їхнє знищення.

Загарбники ховаються у приватних будинках, підвалах та господарських приміщеннях, користуючись тим, що частина мешканців не залишила населений пункт. Це значно ускладнює роботу українських військових, адже противник прикривається цивільними.

Російські військові під виглядом цивільних проникли у Ямпіль на Донеччині Фото: DeepState

У DeepState наголошують, що проникнення росіян до Ямполя фіксувалося неодноразово. Це свідчить про їхні плани посилити активність у цьому напрямку, адже селище має стратегічне значення для утримання позицій на сході. Нині у населеному пункті тривають активні бойові дії, ситуація залишається напруженою.

"Слідкуємо за ситуацією, адже фіксація противника, зокрема, в районі Ямполя була неодноразовою, вони знайшли місце, щоб пробиратися до селища, тож варто очікувати збільшення активності в напрямку населеного пункту, який вони націлені захопити, знаючи його важливість і критичність для всіх позицій, які знаходяться східніше від нього. Наразі в селищі тривають активні бойові дії", — йдеться в дописі.

