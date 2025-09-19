"Ситуація на межі": боєць пояснив, що відбувається під Запоріжжям і чому долітають FPV (відео)

Дрони Збройних сил Російської Федерації здатні долетіти від лінії боїв на Запорізькому напрямку на південних околиць обласного центру. Росіяни дістають до Запоріжжя, а також Сум, різними засобами ураження, у тому числі очікуються нові "Герані".

До Запоріжжя можуть дістати й FPV-дрони, і безпілотники на оптоволокні, пояснив український військовослужбовець Денис Ярославський в ефірі "Ранок.Live". На його думку, є проблеми з ударами різної зброї ЗС РФ, яка долітає до великого міста.

Наступ на Запоріжжя - Ярославський про атаки ЗС РФ на обласний центр див. з 6:10

Ярославський відповів на розлоге питання журналіста, який згадав обстріли Запоріжжя і про можливість евакуації населення через можливий наступ РФ. Військовий тим часом підтвердив, що місцерозташування лінії фронту дійсно робить можливим атаки, серед іншого, БпЛА ЗС РФ. Російські дрони, з оптоволокном, і звичайні FPV, можуть працювати на відстані 30-35 км. Пілоти, які керують дронами, ховаються на певній відстані від передньої лінії, а, власне, дрони летять на 20 км.

"Ситуація на межі. Коли починають долітати FPV-дрони, це вже реальна проблема. На карті відмотуєте 20 км від лінії бойового зіткнення — і сміливо БпЛА можуть залітати. Це реальна проблема, як для Запоріжжя, так і для Сум", — пролунало в ефірі.

Крім дронів, обласним центрам загрожують й інші загрози — це КАБи, ракети, дрони-камідказе "Герань", додав військовий. Ярославський уточнив, що очікує особливо масованих атак ЗС РФ ближче до холодів.

"[РФ] вже переходить на масове виробництво "герані" 3 покоління. Особисто моя думка, що ворог дочекається початку опалювального сезону і почне працювати саме в період опалювального сезону", — підсумував боєць.

Наступ на Запоріжжя — деталі

Зазначимо, напередодні, 18 вересня, про ситуацію під Запоріжжям повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. Представник командування пояснив, що росіяни б'ються за Плавні та Кам'янське, та запевнив, що ситуація контрольована. Карта аналітиків DeepState показала, що лінія боїв проходить на відстані близько 20 км від південних околиць Запоріжжя.

Наступ на Запоріжжя - як проходить лінія фронту станом на 19 вересня Фото: DeepState

Про події у Запорізькій області вдень 19 вересня розповів військовий з позивним "Мучной". У дописі в Telegram боєць повідомив про ситуацію за 90 км на схід від обласного центру — на західному фланзі Новопавлівського напрямку. Вказується, що ЗС РФ розвивають наступ у бік населеного пункту Успенівка: є загроза, що росіяни прорвуться до Новоіванівки та почнуть атакувати з нового боку. У наступному дописі "Мучной" заявив, що Новоіванівку окупували майже повністю, а бійці ЗСУ втримують промзону на південному заході.

"Ситуація розвивається планомірно, противник повільно, але впевнено відкушує наші позиції, підтягує ресурси й поступово виходить на рубежі", — ідеться у дописі.

Генштаб ЗСУ зранку 19 вересня написав у звіті на Facebook, що на Оріхівському напрямку, який розташований навпроти Запоріжжя, нарахували п'ять штурмів ЗС РФ. Росіяни атакували у двох точка — біля Кам'янського та Новоандріївки. 16 вересня виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко заявила, що немає команди військової адміністрації щодо евакуації міста.

Зазначимо, 16 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зняв з посад двох командирів корпусів. Згідно з даними медіа, ймовірна причина звільнення — втрати позицій: командир 17 корпусу Володимир Сіленко, наприклад, керував обороною Плавнів та Кам'янського.

Нагадуємо, 19 вересня представники 10 армійського корпусу розповіли про наступ РФ на Куп'янськ і про те, як вони спиняли росіян, які лізли по трубах.