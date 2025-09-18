ЗС РФ прориваються до Запоріжжя: чим загрожує втрата селищ Кам'янське і Плавні (карта)

Російські війська активізували наступ на Запорізькому напрямку, намагаючись захопити населені пункти Кам'янське і Плавні та просунутися далі, щоб вийти на підступи до Запоріжжя.

В ефірі телемарафону 18 вересня речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що противник уже кілька місяців веде бої за Кам'янське і Плавні, завдаючи ударів, зокрема, фронтовою авіацією і важкою артилерією.

"Противник протягом усього літа намагається вибити нас і з Кам'янського, і з Плавнів. Продовжує ці безуспішні спроби. Учора, наприклад, його тактика взагалі — він зносить з лиця землі, розбирає повністю всі позиції, що там є, і фактично знищив увесь населений пункт Кам'янське", — розповів речник.

Однак всупереч усім спробам противника українські захисники продовжують утримувати свої позиції.

За словами Волошина, активізація військ РФ на цій ділянці фронту зумовлена тим, що контроль над вищевказаними населеними пунктами теоретично дасть змогу розвинути наступ на околиці Запоріжжя.

"З Кам'янського і з Плавнів, що розташовані західніше, на березі колишнього Каховського водосховища, звідти можна, по-перше, дістатися до наступного населеного пункту, це Степногірськ, і ще є такий населений пункт — Придніпровське. І це вже фактично околиці Запоріжжя, тому Сили оборони надійно утримують і відбивають усі ці атаки", — сказав речник Сил оборони півдня.

Ситуація на Запорізькому напрямку

У черговому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляють, що на даній ділянці фронту противник зробив наступальні дії в районі Кам'янського, залучивши авіацію.

"На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог тричі наступав у районі населеного пункту Кам'янське", — йдеться в повідомленні.

Населені пункти Степногірськ, Приморське та Придніпровське Фото: deepstatemap.live

Водночас, згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, більша частина населеного пункту вже перебуває під контролем Збройних сил РФ. А північніше аж до Степногірська решта території позначена як "сіра зона". Аналітики вказали напрямок удару противника — у бік Степногірська, на північ від якого розташовані населені пункти Приморське і Григорівка, розташовані на підступах до Запоріжжя.

Нагадаємо, колишній представник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов повідомив, що для росіян одним із пріоритетних напрямків буде Покровський, але також противник намагатиметься наблизитися до Запоріжжя. За його словами, логіка дій керівництва ЗС РФ очевидна: війська прагнуть якомога ближче дістатися обласного центру, щоб за допомогою ствольної артилерії руйнувати насамперед об'єкти промисловості.