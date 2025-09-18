ВС РФ прорываются к Запорожью: чем грозит потеря поселков Каменское и Плавни (карта)

Российские войска активизировали наступление на Запорожском направлении, пытаясь захватить населенные пункты Каменское и Плавни и продвинуться дальше, чтобы выйти на подступы к Запорожью.

В эфире телемарафона 18 сентября спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что противник уже несколько месяцев ведет бои за Каменское и Плавни, нанося удары, в том числе, фронтовой авиацией и тяжелой артиллерией.

"Противник в течение всего лета пытается выбить нас и из Каменского, и из Плавней. Продолжает эти безуспешные попытки. Вчера, например, его тактика вообще — он сносит с лица земли, разбирает полностью все позиции, что там есть, и фактически уничтожил весь населенный пункт Каменское", — рассказал спикер.

Однако вопреки всем попыткам противника украинские защитники продолжают удерживать свои позиции.

По словам Волошина, активизация войск РФ на данном участке фронта обусловлена тем, что в контроль над вышеуказанными населенными пунктами теоретически позволит развить наступление на окраины Запорожья.

"Из Каменского и Плавнев, расположенных западнее, на берегу бывшего Каховского водохранилища, оттуда можно, во-первых, добраться до следующего населенного пункта, это Степногорск, и еще есть такой населенный пункт — Приднепровское. И это уже фактически окраины Запорожья, поэтому Силы обороны надежно удерживают и отражают все эти атаки", — сказав спикер Сил обороны юга.

Ситуация на Запорожском направлении

В очередной сводке Генштаба ВСУ сообщается, что на данном участке фронта противник предпринял наступательные действия в районе Каменского, задействовав авиацию.

"На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районе населенного пункта Каменское", — говорится в сообщении.

Населенные пункты Степногорск, Приморское и Приднепровское Фото: deepstatemap.live

Вместе с тем, согласно картографическим данным ресурса DeepState, большая часть населенного пункта уже находится под контролем Вооруженных сил РФ. А севернее вплоть до Степногорска остальная территория обозначена как "серая зона". Аналитики указали направление удара противника — в сторону Степногорска, севернее которого находятся населенные пункты Приморское и Григоровка, расположенные на подступах к Запорожью.

Напомним, бывший представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что для россиян одним из приоритетных направлений будет Покровский, но также противник будет пытаться приблизиться к Запорожью. По его словам, логика действий руководства ВС РФ очевидна: войска стремятся как можно ближе добраться до областного центра, чтобы с помощью ствольной артиллерии разрушать в первую очередь объекты промышленности.