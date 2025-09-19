"Ситуация на грани": боец объяснил, что происходит под Запорожьем и почему долетают FPV (видео)

Дроны Вооруженных сил Российской Федерации способны долететь от линии боев на Запорожском направлении на южные окраины областного центра. Россияне достают до Запорожья, а также Сум, различными средствами поражения, в том числе ожидаются новые "Герани".

В Запорожье могут достать и FPV-дроны, и беспилотники на оптоволокне, пояснил украинский военнослужащий Денис Ярославский в эфире "Ранок.Live". По его мнению, есть проблемы с ударами различного оружия ВС РФ, которое долетает до большого города.

Наступление на Запорожье — Ярославский об атаках ВС РФ на областной центр см. с 6:10

Ярославский ответил на пространный вопрос журналиста, который упомянул обстрелы Запорожья и о возможности эвакуации населения из-за возможного наступления РФ. Военный тем временем подтвердил, что месторасположение линии фронта действительно делает возможным атаки, среди прочего, БпЛА ВС РФ. Российские дроны, с оптоволокном, и обычные FPV, могут работать на расстоянии 30-35 км. Пилоты, которые управляют дронами, прячутся на определенном расстоянии от передней линии, а, собственно, дроны летят на 20 км.

"Ситуация на грани. Когда начинают долетать FPV-дроны, это уже реальная проблема. На карте отматываете 20 км от линии боевого соприкосновения — и смело БпЛА могут залетать. Это реальная проблема, как для Запорожья, так и для Сум", — прозвучало в эфире.

Кроме дронов, областным центрам угрожают и другие угрозы — это КАБы, ракеты, дроны-камидказе "Герань", добавил военный. Ярославский уточнил, что ожидает особенно массированных атак ВС РФ ближе к холодам.

"[РФ] уже переходит на массовое производство "герани" 3 поколения. Лично мое мнение, что враг дождется начала отопительного сезона и начнет работать именно в период отопительного сезона", — подытожил боец.

Наступление на Запорожье — детали

Отметим, накануне, 18 сентября, о ситуации под Запорожьем сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. Представитель командования объяснил, что россияне бьются за Плавни и Каменское, и заверил, что ситуация контролируется. Карта аналитиков DeepState показала, что линия боев проходит на расстоянии около 20 км от южных окраин Запорожья.

Наступление на Запорожье — как проходит линия фронта по состоянию на 19 сентября Фото: DeepState

О событиях в Запорожской области днем 19 сентября рассказал военный с позывным "Мучной". В заметке в Telegram боец сообщил о ситуации в 90 км к востоку от областного центра — на западном фланге Новопавловского направления. Указывается, что ВС РФ развивают наступление в сторону населенного пункта Успеновка: есть угроза, что россияне прорвутся к Новоивановке и начнут атаковать с новой стороны. В следующей заметке "Мучной" заявил, что Новоивановку оккупировали почти полностью, а бойцы ВСУ удерживают промзону на юго-западе.

"Ситуация развивается планомерно, противник медленно, но уверенно откусывает наши позиции, подтягивает ресурсы и постепенно выходит на рубежи", — говорится в заметке.

Генштаб ВСУ утром 19 сентября написал в отчете на Facebook, что на Ореховском направлении, расположенном напротив Запорожья, насчитали пять штурмов ВС РФ. Россияне атаковали в двух точках — возле Каменского и Новоандреевки. 16 сентября исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко заявила, что нет команды военной администрации по эвакуации города.

Отметим, 16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снял с должностей двух командиров корпусов. Согласно данным медиа, вероятная причина увольнения — потери позиций: командир 17 корпуса Владимир Силенко, например, руководил обороной Плавней и Каменского.

Напоминаем, 19 сентября представители 10 армейского корпуса рассказали о наступлении РФ на Купянск и о том, как они останавливали россиян, которые лезли по трубам.