Что означает увольнение командиров 17 и 20 армейских корпусов, — майор ВСУ (видео)

Ветеран и майор запаса Алексей Гетьман объяснил возможные причины смещения с должностей командира 17 армейского корпуса Владимира Силенко и 20 армейского корпуса Максима Китугина. Такие решения Генерального штаба Вооруженных сил Украины вполне допустимы в условиях корпусной реформы и во время войны, когда ситуация меняется и могут быть потеряны позиции.

Related video

Замена командиров 17 и 20 корпусов подает определенный сигнал остальным топ-офицерам, прозвучало в комментарии Гетмана в эфире медиа NV. Таким образом Генштаб показывает другим, что следует лучше выполнять поставленные задачи.

Корпуса ВСУ — Гетман о решении командования см. с 2:15

Гетьман ответил на вопрос журналиста, который интересовался, связано ли увольнение командиров с потерями позиций на фронте. Эксперт пояснил, что не произошло ничего чрезвычайного и не стоит впадать в панику. Кроме того, отмечается, что могут уволить командира любого уровня и в мирное, и в военное время.

"Во время войны, не только во время войны, есть определенные замены руководителей: не только корпусов, [но и] батальонов, бригад, рот, взводов. Здесь не надо паниковать и считать, что что-то такое произошло крайне-крайне плохое", — сказал Гетман.

Командиры действительно могли потерять позиции из-за плохо организованной обороны, и поэтому Сырский их сместил с должностей, добавил эксперт. Кроме того, Гетьман напомнил, как распределяется ответственность за успех и неуспех на фронте: по итогам боев наказывают или награждают разных людей.

"Сырскому виднее. Когда происходят какие-то успешные действия, то это благодаря соответственно командирам среднего звена. Когда происходят какие-то не очень хорошие действия, то виноват непосредственно командир корпуса", — уточнил спикер.

Кроме того, Гетьман отметил, что армия переходит на корпусную систему, которая несколько непривычна для военных, и есть вероятность, что командиры "не были готовы". Командующий Сирский и Генштаб тем временем следят за ситуацией, вовремя отреагировали и теперь могут назначить новых людей, которые разбираются в работе подразделения, добавил он. Есть вероятность, что назначат кого-то из командиров бригад, которые входят в 17 и 20 корпуса.

"Значит, человек не справился и надо заменять на других, которые там, я уверен, в этих корпусах есть", — подытожил эксперт.

Корпуса ВСУ — детали решения Генштаба

Отметим, 15 сентября медиа "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Генштаб сместил с должностей командующих 17 и 20 корпусов ВСУ. 16 сентября это подтвердили источники "Суспільного". При этом 17 корпус держал позиции на Запорожском направлении, на котором ВС РФ оккупировали село Каменское и часть села Плавни (берег Днепра, на пути в Запорожье). Между тем 20 корпус находился на Новопавловском направлении, на котором также есть продвижение оккупационной армии.

В сети можно отыскать информацию о подразделениях, которые стали частями корпусов. На странице Facebook 17 корпуса указано, что в его состав вошли 65 ОМБр, 110 ОМБр, 128 ОГШБр. Состав 23 корпуса — 17 ОВМБр, 23 ОМБр, 31 ОМБр, 33 ОМБр, 141 ОМБр.

Фокус писал об армейской реформе и переходе на корпусную систему, которую начали воплощать в жизнь с осени 2024 года. Одним из первых Генштаб создал 1-й армейский корпус: в него вошли бригады Нацгвардии. Также появился 3 корпус на основе 3 ОШБр ВСУ и других подразделений.

Напоминаем, 12 сентября аналитики проекта DeepState рассказали о продвижении ВС РФ в Днепропетровской области и о потерях позиций ВСУ на Новопавловском направлении.