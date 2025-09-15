Из-за потерь позиций: Сырский уволил командующих двух корпусов ВСУ, — УП

Журналисты со ссылкой на источники сообщают, что главком ВСУ Александр Сырский уволил командующих двух армейских корпусов. По данным СМИ, речь идет о командующих 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина.

Двух командующих корпусов Вооруженных сил Украины уволили с должностей около одной-двух недель назад, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на двух анонимных собеседников в Силах обороны. По словам инсайдеров, Сырский принял такие решения из-за потерь позиций в зоне ответственности корпусов.

Журналисты отметили, что возглавляемый Владимиром Силенко 17-й армейский корпус стоит в Запорожской области, где в последнее время было потеряно село Каменское и часть села Плавни на берегу Днепра. Максим Китугин возглавлял 20-й армейский корпус, и в его зоне ответственности оккупанты смогли прорваться из Донецкой в Днепропетровскую область.

В "УП" отмечают, что снятие с должностей Силенко и Китугина являются первыми кадровыми смещениями после того, как Силы обороны перешли на корпусную систему.

На момент публикации новости Генеральный штаб ВСУ и лично Александр Сырский не комментировали сообщение "Украинской правды" об увольнении командующих.

Напомним, Александр Сырский сообщил о внедрении корпусной системы в ВСУ в феврале 2025 года. Первый из корпусов в рамках реформы создали на основе 3 ОШБр в марте.

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 108-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" в составе 59-й ОШБр Алина Михайлова 15 сентября предупреждала об угрозе для Днепра. По ее словам, в некоторые населенные пункты Днепропетровской области уже "невозможно заехать".