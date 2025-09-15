Через втрати позицій: Сирський звільнив командувачів двох корпусів ЗСУ, — УП

Журналісти з посиланням на джерела повідомляють, що головком ЗСУ Олександр Сирський звільнив командувачів двох армійських корпусів. За даними ЗМІ, мова йде про командувачів 17-го корпусу Володимира Сіленка та 20-го Максима Кітугіна.

Двох командувачів корпусів Збройних сил України звільнили з посад близько одного-двох тижнів тому, повідомляє "Українська правда" з посиланням на двох анонімних співрозмовників у Силах оборони. За словами інсайдерів, Сирський ухвалив такі рішення через втрати позицій у зоні відповідальності корпусів.

Журналісти зазначили, що очолюваний Володимиром Сіленком 17-й армійський корпус стоїть у Запорізькій області, де останнім часом було втрачено село Кам'янське та частину села Плавні на березі Дніпра. Максим Кітугін очолював 20-й армійський корпус, і у його зоні відповідальності окупанти змогли прорватися з Донецької до Дніпропетровської області.

В "УП" зауважують, що зняття з посад Сіленка та Кітугіна є першими кадровими зміщеннями після того, як Сили оборони перейшли на корпусну систему.

На момент публікації новини Генеральний штаб ЗСУ і особисто Олександр Сирський не коментували повідомлення "Української правди" про звільнення командувачів.

Нагадаємо, Олександр Сирський повідомив про впровадження корпусної системи в ЗСУ в лютому 2025 року. Перший з корпусів в межах реформи створили на основі 3 ОШБр у березні.

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" 108-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" у складі 59-ї ОШБр Аліна Михайлова 15 вересня попереджала про загрозу для Дніпра. За її словами, до деяких населених пунктів Дніпропетровської області вже "неможливо заїхати".