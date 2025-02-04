У ЗСУ впроваджують корпусну систему: що це означає і як вплине на ефективність, — ISW

Корпусна система ЗСУ передбачає поділ військ на великі військові формування, здатні виконувати широкий спектр завдань.

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Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ, 3 січня розповів про старт впровадження організаційних реформ в українській армії. На його думку, корпусна система дасть змогу поліпшити командування і контроль над бригадами. Про це розповідають в Інституті вивчення війни (ISW).

Слід зазначити, що використання корпусної структури для української армії не є нововведенням. Уже з 2023 року в ЗСУ діють 9-й і 10-й армійські корпуси, а Резервний корпус було реорганізовано в 11-й армійський корпус.

За словами Олександра Сирського, зараз формується 4-й армійський корпус, а подальші зміни передбачають створення системного проміжного рівня командування між окремими бригадами ЗСУ та різними оперативними угрупованнями військ.

Також планується створення штабів командування на цьому рівні, що має істотно підвищити ефективність військових операцій і поліпшити управління ЗСУ.

Що таке корпусна система ЗСУ

Корпусна система ЗСУ — це військова організаційна структура, яка передбачає поділ військ на корпуси — великі військові формування, здатні виконувати широкий спектр завдань.

Армійський корпус — це велике військове з'єднання, яке містить у собі різні роди військ і підрозділи забезпечення. Зазвичай до його складу входять механізовані (механізовані, стрілецькі, стрілецькі, піхотні, мотопіхотні) з'єднання, частини та підрозділи інших родів військ, спеціальні війська, органи управління та забезпечення. Механізовані з'єднання є основними ударними силами корпусу.

До корпусу можуть входити й інші підрозділи, що забезпечують підтримку та виконання завдань, як-от підрозділи зв'язку, радіоелектронної боротьби, хімічного захисту та інші спеціальні війська, які забезпечують виконання специфічних завдань. До складу корпусу також входять штаб, тилові служби та медичні підрозділи.

Нагадаємо, Олександр Сирський раніше заявляв, що у складі Збройних сил України з'явиться перший окремий медичний підрозділ. Нова ініціатива має поліпшити процес надання медичної допомоги в зоні бойових дій.

А головнокомандувач ЗСУ окреслив пріоритети ЗСУ на лютий. Олександр Сирський зазначив, що головним пріоритетом залишається утримання позицій і запобігання просуванню противника. Також значна увага приділяється посиленню підготовки бійців і розвитку безпілотних систем.