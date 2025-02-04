В ВСУ внедряют корпусную систему: что это значит и как повлияет на эффективность, — ISW

Корпусная система ВСУ предусматривает разделение войск на крупные военные формирования, способные выполнять широкий спектр задач.

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Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, 3 января рассказал о старте внедрения организационных реформ в украинской армии. По его мнению, корпусная система позволит улучшить командование и контроль над бригадами. Об этом рассказывают в Институте изучения войны (ISW).

Следует отметить, что использование корпусной структуры для украинской армии не является новшеством. Уже с 2023 года в ВСУ действуют 9-й и 10-й армейские корпуса, а Резервный корпус был реорганизован в 11-й армейский корпус.

По словам Александра Сырского, сейчас формируется 4-й армейский корпус, а дальнейшие изменения предполагают создание системного промежуточного уровня командования между отдельными бригадами ВСУ и различными оперативными группировками войск.

Также планируется создание штабов командования на этом уровне, что должно существенно повысить эффективность военных операций и улучшить управление ВСУ.

Что такое корпусная система ВСУ

Корпусная система ВСУ — это военная организационная структура, которая предусматривает разделение войск на корпуса — крупные военные формирования, способными выполнять широкий спектр задач.

Армейский корпус — это большое военное соединение, которое включает в себя различные рода войск и подразделений обеспечения. Обычно в его состав входят механизированные (мотострелковые, стрелковые, пехотные, мотопехотные) соединения, части и подразделения других родов войск, специальные войска, органы управления и обеспечения. Механизированные соединения являются основными ударными силами корпуса.

В корпус могут входить и другие подразделения, обеспечивающие поддержку и выполнение задач, такие как подразделения связи, радиоэлектронной борьбы, химической защиты и другие специальные войска, которые обеспечивают выполнение специфических задач. В состав корпуса также входят штаб, тыловые службы и медицинские подразделения.

Напомним, Александр Сырский ранее заявлял, что в составе Вооруженных сил Украине появится первое отдельное медицинское подразделение. Новая инициатива должна улучшить процесс оказания медицинской помощи в зоне боевых действий.

А главнокомандующий ВСУ обозначил приоритеты ВСУ на февраль. Александр Сырский отметил, что главным приоритетом остается удержание позиций и предотвращение продвижения противника. Также значительное внимание уделяется усилению подготовки бойцов и развитию беспилотных систем.