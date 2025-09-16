Що означає звільнення командирів 17 та 20 армійських корпусів, — майор ЗСУ (відео)

Ветеран та майор запасу Олексій Гетьман пояснив можливі причини зміщення з посад командира 17 армійського корпусу Володимира Сіленка та 20 армійського корпусу Максима Кітугіна. Такі рішення Генерального штабу Збройних сил України цілком припустимі в умовах корпусної реформи та під час війни, коли ситуація змінюється і можуть бути втрачені позиції.

Related video

Заміна командирів 17 та 20 корпусів подає певний сигнал решті топофіцерів, пролунало у коментарі Гетьмана в ефірі медіа NV. Таким чином Генштаб показує іншим, що слід краще виконувати поставлені завдання.

Корпуси ЗСУ - Гетьман про рішення командування див. з 2:15

Гетьман відповів на питання журналіста, який цікавився, чи звільнення командирів пов'язане з втратами позицій на фронті. Експерт пояснив, що не сталось нічого надзвичайного і не варто впадати у паніку. Крім того, зауважується, що можуть звільнити командира будь-якого рівня і в мирний, і у воєнний час.

"Під час війни, не тільки під час війни, є певні заміни керівників: не тільки корпусів, [а й] батальйонів, бригад, рот, взводів. Тут не треба панікувати і вважати, що щось таке відбулось вкрай-вкрай погане", — сказав Гетьман.

Командири дійсно могли втратити позиції через погану організовану оборону, і тому Сирський їх змістив з посад, додав експерт. Крім того, Гетьман нагадав, як розподіляється відповідальність за успіх та неуспіх на фронті: за підсумками боїв карають або нагороджують різних людей.

"Сирському видніше. Коли відбуваються якісь успішні дії, то це завдяки відповідно командирам середньої ланки. Коли відбуваються якісь не дуже добрі дії, то винен безпосередньо командир корпусу", — уточнив спікер.

Крім того, Гетьман зауважив, що армія переходить на корпусну систему, яка дещо незвична для військових, і є ймовірність, що командири "не були готові". Командувач Сирський та Генштаб тим часом стежать за ситуацією, вчасно відреагували й тепер можуть призначити нових людей, які розбираються у роботі підрозділу, додав він. Є ймовірність, що призначать когось з командирів бригад, які входять у 17 та 20 корпуси.

"Значить, людина не впоралась і треба замінювати на інших, які там, я впевнений, в цих корпусах є", — підсумував експерт.

Корпуси ЗСУ — деталі рішення Генштабу

Зазначимо, 15 вересня медіа "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомило, що Генштаб змістив з посад командувачів 17 та 20 корпусів ЗСУ. 16 вересня це підтвердили джерела "Суспільного". При цьому 17 корпус тримав позиції на Запорізькому напрямку, на якому ЗС РФ окупували село Кам'янське та частину села Плавні (берег Дніпра, на шляху до Запоріжжя). Тим часом 20 корпус перебував на Новопавлівському напрямку, на якому також є просування окупаційної армії.

У мережі можна відшукати інформацію про підрозділи, які стали частинами корпусів. На сторінці Facebook 17 корпусу вказано, що до її складу увійшли 65 ОМБр, 110 ОМБр, 128 ОГШБр. Склад 23 корпусу — 17 ОВМБр, 23 ОМБр, 31 ОМБр, 33 ОМБр, 141 ОМБр.

Фокус писав про армійську реформу та перехід на корпусу систему, яку почали втілювати у життя з осені 2024 року. Одним з перших Генштаб створив 1-й армійський корпус: в нього увійшли бригади Нацгвардії. Також з'явився 3 корпус на основі 3 ОШБр ЗСУ та інших підрозділів.

Нагадуємо, 12 вересня аналітики проєкту DeepState розповіли про просування ЗС РФ у Дніпропетровській області й про втрати позицій ЗСУ на Новопавлівському напрямку.