Инфильтрация вместо мини-групп: чем опасна новая тактика ВС РФ на Запорожье, — ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступать на юге, но действуют по-разному на Запорожском и Приднепровском направлении. На островах под Херсоном россияне проводят ротацию и подводят новые силы для продолжения FPV-атак и ударов КАБами. При этом под Запорожьем появилась новая тактика проникновения в оперативные тылы Сил обороны, пояснил представитель южного командования Владислав Волошин.

Основные направления наступления РФ в Запорожской области — это Орехов и Гуляйполе, пояснил представитель Сил обороны юга в эфире телемарафона. В течение последней недели враг массированно атакует управляемыми авиабомбами и инфильтрируется, чтобы перерезать логистику украинских подразделений.

Волошин пояснил, что на Гуляйпольском направлении ВС РФ "значительно активизировались": штурмуют ежедневно и по несколько раз. Особенно сильно активизировались россияне возле населенного пункта Полтавка, уточнил он. На Ореховском направлении — линия боев проходят через Плавни и Каменска, а противник пытается добраться до Степногорска (шесть атак за прошедшие сутки). Представитель командования отметил, что подразделения РФ начали применять новую тактику на данном отрезке (хотя эта тактика уже встречалась ВСУ). Раньше речь шла об открытых атаках малыми штурмовыми группами, то теперь — о тайном проникновении (инфильтрации) в оперативные тылы ВСУ, слышно на видео.

"Сейчас тактика инфильтрации, когда пытаются незаметно проникнуть мимо наших позиций, вглубь, в оперативную [глубину — ред.], в, скажем, такой небольшой тыл, для того, чтобы отрезать логистику, чтобы наносить удары в спину", — сказал Волошин.

Чтобы выявить таких инфильтрированных россиян, бойцам ВСУ приходится дополнительно проводить поисково-ударные действия, добавил представитель командования.

Наступление РФ — что происходит на юге

На карте боевых действий DeepState по состоянию на 26 сентября показали 90-километровую линию боев на Запорожском направлении. Аналитики проекта еще 30 июля обозначили под Степногорском, что ВС РФ оккупировали Каменское, а с 28 августа — контролируют три четверти Плавней. В сентябре DeepState показывал расширение "серой зоны" на данном отрезке: других изменений не было. Тем временем рядом с Полтавкой 24-25 сентября зафиксировали продвижение россиян на восточных окраинах населенного пункта: прошли расстояние около 1 км. Украинский военный позывным "Мучной" 25 сентября в Telegram-канале написал, что под Полтавкой особых изменений пока нет, но ситуация обострится, когда россияне дойдут до реки Янчур.

Наступление РФ — линия фронта под Запорожьем по состоянию на 26 сентября Фото: DeepState

Украинское командование утром 26 сентября сообщило о том, что на Гуляйпольском направлении отбили три атаки ВС РФ, а под Орехово — шесть. Также Генштаб написал, что на Приднепровском отрезке не зафиксировали штурмовых действий противника.

Отметим, 24 сентября аналитики проекта DeepState рассказали о наступлении ВС РФ в районе Степногорска в Запорожье. Отмечается, что противник сосредоточил на данном отрезке большое количество пехоты и поэтому имеет преимущество по сравнению с подразделениями ВСУ. По мнению аналитиков, россияне пытаются выявить слабые участки линии обороны, поскольку происходит большое количество атак на подступах к городу, расположенному в 25 км (по прямой) от южных окраин областного центра.

Напоминаем, 19 сентября боец ВСУ объяснил, почему FPV-дроны долетают до Запорожья и какая ситуация сложилась на данном отрезке фронта.