ЗС РФ просунулися в Запорізькій і Дніпропетровській областях, — DeepState (мапа)

Окупанти станом на 3 жовтня за попередню добу мали просування на двох напрямках у Донецькій, а також у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Про наступ РФ у трьох областях України повідомляють 3 жовтня аналітики проєкту DeepState. За їхніми даними, окупанти просунулися біля села Новоіванівка Запорізької області, села Вербове Дніпропетровської області та біля сіл Біла Гора та Шандриголове на Донеччині.

Зокрема ЗС РФ мали просування південніше Новоіванівки на Запоріжжі.

Село Новоіванівка в Запорізькій області 2 жовтня Фото: скриншот Наступ РФ біля Новоіванівки в Запорізькій області 3 жовтня Фото: скриншот

На північ від Новоіванівки розташоване село Вербове Синельниківського району Дніпропетровської області — згідно з мапами DeepState, окупанти також просунулися біля нього.

Село Вербове Дніпропетровської області 2 жовтня за даними DeepState Фото: скриншот Наступ РФ біля села Вербове Дніпропетровської області 3 жовтня Фото: скриншот

В Донецькій області росіяни, за даними аналітиків, мали просування східніше села Біла Гора між Часовим Яром і Торецьком.

Село Біла Гора Донецької області 2 жовтня за даними DeepState Фото: скриншот ЗС РФ станом на 3 жовтня просунулися біля села Біла Гора Донецької області Фото: скриншот

Крім того, на Донеччині аналітики зафіксували просування ЗС РФ на захід біля села Шандриголове Лиманської міської територіальної громади.

Село Шандриголове на мапі DeepState 2 жовтня Фото: скриншот Просування ЗС РФ біля села Шандриголове станом на 3 жовтня Фото: скриншот

В Генеральному штабі Збройних сил України станом на 8:00 3 жовтня повідомляли, що ворог на Лиманському напрямку атакував 13 разів і намагався вклинитися в оборону українських бійців біля села Шандриголове, біля Карпівки, Колодязів, Торського, Греківки, а також у бік Дробишевого.

Щодо Краматорського напрямку, де розташоване, зокрема, село Біла Гора, Генштаб повідомляв про намагання росіян просуватися поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

Нагадаємо, 1 жовтня аналітики DeepState повідомляли, що ЗС РФ розповзаються на Дніпропетровщині. Зокрема росіяни прорвалися на відстань приблизно 1 км в трьох точках на західному фланзі Новопавлівського напрямку.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко 2 жовтня порадив жителям Запоріжжя тимчасово залишити місто восени, поки триває посилення російського наступу.