"Погані передчуття щодо Куп'янська": які ознаки говорять про можливий відхід ЗСУ, — експерт

Збройні сили Російської Федерації ведуть бої на вулицях Куп'янська і це показує погіршення на цьому відрізку фронту, пояснив військовий експерт Олексій Гетьман. Ситуація має певну відмінність від подій під Покровськом та Костянтинівкою, і тому можливо, Збройним силам України доведеться вийти з міста.

Лінія фронту на сході України останнім часом майже не змінювалась і ЗС РФ "ніде швидко не рухаються", сказав ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі телеканалу "Київ 24". Експерт пояснив, що бачить певні ознаки, які говорять про загрозу втрати міста. Серед іншого, він також спинився на особливостях сучасної війни й на тому, що мотоцикли можуть замінити танки на полі бою.

Гетьман звернув увагу на бої навколо Покровська та Костянтинівки, а також на Добропілля, де є фіксуються успіхи ЗСУ. На його думку, саме в Куп'янську склалась найбільш загрозлива ситуація. Основна ознака загрози — росіяни ведуть бої прямо у місті.

"Є погані передчуття щодо Куп'янська, тому що там, мені здається, нам важко буде. Вже йдуть бойові дії в місті безпосередньо. Мені здається, що нас очікує певна небезпека і, можливо, навіть прийдеться вийти з цього міста", — сказав він.

При цьому Гетьман наголосив, що навіть у випадку відступу ЗСУ з Куп'янська, не ідеться про те, що "відкриються ворота" в інші регіони і почнуть втрачатись інші міста. Далі за населеним пунктом є війська, є лінія оборони — українські підрозділи відійдуть та триматимуть нові позиції.

"На захід від Куп'янська теж є війська, є позиції, які ми мали займати, там вже побудовані фортифікації. Краще тримати оборону, звісно, в місті. Це вже є фортифікація. Але, якщо місто зруйновано, то [які] позиції оборони у повністю зруйнованому місті", — пролунало в ефірі.

Гетьман також сказав кілька слів про прорив росіян під Добропіллям. З його слів, ішлося про тестування використання мотоциклів на полі бою. Росіяни прорвались на глибину 7-8 км, ширина фронту була 1 км, і при цьому вони знали, що не буде можливості доставити боєкомплект, і оточення — це "питання часу". Це означає, що на полі бою буде більше використовуватись саме легка та швидка техніка, а не танки: такі напрацювання вже запроваджують і в ЗСУ.

"Я впевнений, що п'ять мотоциклів зможуть зробити більше сенсу, ніж один чи два танки. Бо 80% танків, важкої техніки одразу уражаються дронами та іншими засобами. Я впевнений, що епоха важкої техніки відходить", — сказав Гетьман.

Наступ РФ — що відбувається в Куп'янську

На карті аналітиків DeepState бачимо смугу окупації у північних районах Куп'янська. Останні зміщення лінії боїв відбулись, орієнтовно, 16 вересня, свідчать дані проєкту. Площа, яку контролюють підрозділи ЗС РФ, — близько 2,69 кв. км (загальна площа Куп'янська — 33,3 кв. км, тобто окуповано 8%). При цьому у мережі можна відшукати виступ Гетьмана в ефірі "Громадського радіо". З його слів, Кремль планував окупувати місто до березня 2024 року, з нагоди "виборів" Путіна. Через півтора року, у жовтні 2025 року росіяни не контролюють місто і на 10%.

Наступ РФ - лінія фронту в Куп'янську 3 жовтня Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 жовтня вказано, що на Куп'янському напрямку ЗС РФ провели три штурми, тоді як на інших, східніших, на порядок більше — під Покровськом 48 атак, під Новопавлівкою 28. Водночас вдень в Telegram-каналі 14 бригади ЗСУ опублікували кадри нічного відпрацювання під Куп'янськом. З'ясувалось, що росіяни намагались сховатись у лісі танк Т-62, засіб РЕБ і БпЛА-"ждуни": усі цілі вистежили та підірвали FPV-дронами.

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ на Куп'янському напрямку. Наприклад, 18 вересня бійці ЗСУ розповіли про удари КАБів та артилерії, якими росіянами гатять по північних околицях. Тоді ж стало відомо про спробу прорватись по трубах і про те, як ворога спинили під землею.

Нагадуємо, зранку 3 жовтня аналітики DeepState повідомили, на яких двох напрямках на сході є просування ЗС РФ.