"Все чорне, все згоріло": ЗМІ розповіли про ситуацію та бойові дії в Куп'янську

У закритому з кінця вересня на в'їзд та виїзд Куп'янську, Харківської області постійно літають ворожі дрони, які атакують цивільних мешканців. Місцевим доводиться самотужки покидати місто.

Related video

У Куп'янську вже присутні росіяни, яких намагаються вибити бійці Збройних сил України, пише DW.

Зазначається, що мешканці населеного пункту, налякані появою росіян, самостійно вибираються з міста — евакуаційні групи не можуть заїхати туди.

За словами 75-річної Валентини, яка вирішила йти з міста пішки після того, як їй погрожували гранатою російські військові, останні чотири місяці в місті немає зв'язку та інших комунікацій: світла, води, газу.

Крім того, у місті не працюють і магазини.

"Прильоти страшні. Усе зносили. Все чорне, все згоріло, — згадує жінка. — А дрони літають… Якщо когось помітили, обов'язково висітимуть, поки не скинуть на людину. І багато людей гине", — розповіла Валентина.

Водночас боєць ЗСУ із позивним "Трафка" розповів, що росіяни атакують дронами логістику та українські позиції у Куп'янську.

"Сюди зайшов їхній сильний підрозділ БПЛА — ми вже на собі це відчули, коли вони намагалися знищити нашу позицію. У них напрацьована система — спочатку посилають багато FPV, а потім залітає оптика", — пояснив військовий.

Нагадаємо, 3 жовтня військовий експерт Олексій Гетьман пояснив, які ознаки говорять про можливий відхід ЗСУ з Куп'янська.

Фокус також писав про те, що до Куп'янська заходять 30–40 російських окупантів на день.