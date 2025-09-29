Кладовище та "Лазурний": ЗС РФ розширили "сіру зону" в Покровську на 700 м, — DeepState

Збройні сили Російської Федерації атакують південні райони Покровська та зуміли розширити "сіру зону", якій тривають бої. Серед іншого, росіяни підійшли до міського кладовища та мікрорайону "Лазурний".

Росіяни просунулись у чотирьох точках на східному фронті, повідомили у Telegram-каналі аналітики проєкту DeepState. Ворог має успіхи на Покровському та Новопавлівському напрямку.

Інформація про зміщення лінії боїв на Донбасі з'явилась у каналі аналітиків зранку 29 вересня.

Покровський напрямок. На карті DeepState, створеній на основі звітів Генштабу ЗСУ та відкритих дописів бійців, зросла "сіра зона" у Покровську. Зона боїв на західному фланзі розширилась на близько 300-700 м від вулиці Привольної у бік міського кладовища. Крім того, на східному фланзі росіяни дістались до мікрорайону "Лазурний", пройшовши пару кварталів вздовж вулиці Київської, бачимо на карті. Аналітики написали про просування ЗС РФ біля населеного пункту Звірове (на південь від Покровська): зона боїв розширилась на 1 км та наблизилась до автошляху Т-0406, яка прямує у місто.

Наступ РФ - просування росіян під Покровськом 29 вересня Фото: DeepState

Новопавлівський напрямок. Проєкт DeepState показав прорив ЗС РФ на 3 км вглиб Дніпропетровської області. Ідеться про просування росіян біля села Вербового, ідеться у дописі за 29 вересня. Попереду, за 14 км на захід, — Покровське Синельниківського району: селище площею 9 кв. км, у якому до війни жило 9 тис. людей (дещо менше, ніж у Часовому Ярі). Згідно з даними аналітиків, росіяни розширюють плацдарм по обидва боки від "язика" у Дніпропетровській області, який тягнеться через Вербове до Покровського. Зокрема, ЗС РФ просунулись на 700 м біля Новоіванівки (південніше) та на 1 км біля Березового (північніше), свідчить карта DeepState.

Наступ РФ - просування росіян у Дніпропетровській області 29 вересня Фото: DeepState

Наступ РФ — що про Покровськ каже Генштаб та військові

Український військовий з позивним "Мучной" написав у Telegram-каналі про загрозливу ситуацію на Покровському напрямку. Боєць написав, що росіяни закріпились на східному фланзі біля села Удачне і таким чином загрожують і Добропіллю, і Мирнограду, і Покровську. На думку "Мучного", є не просто "локальні атаки" росіян, а загроза для цілого вузла оборони.

Зранку 29 вересня у Telegramn-каналі командувача ЗСУ Олександра Сирського з'явився допис про події під Покровськом. Командувач звернув увагу на бої біля Добропілля: підтвердив, що вдалось оточити підрозділи ЗС РФ, які проникли вглиб тилу під час серпневого прориву. Про події на південь від Покровська не Сирський не писав, але зауважив, що на цьому напрямку проведуть "вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях".

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 29 вересня, вказано, що протягом минулої доби під Покровськом нарахували 53 атак ЗС РФ, на Новопавлівському (до якого відносять штурми у Дніпропетровській області) — 21.

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ на Покровському та Новопавлівському напрямках. Наприклад, 22 вересня аналітики DeepState показали нові напрямки просування росіян і попередили про наближення ворогів до Вербового у Дніпропетровській області. Тоді ж 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ на сторінці Facebook написав, що противник інфільтрується в тили під Покровськом і намагається перервати логістичні шляхи.

Нагадуємо, 15 вересня аналітики повідомили, по якій вулиці у Покровську наступають підрозділи ЗС РФ.