ЗС РФ інфільтрувались у Покровську агломерацію: що кажуть ЗСУ та аналітики (відео)

Збройні сили Російської Федерації намагаються перерізати логістичні шляхи Сил оборони України у Покровській агломерації. Щоб виконати поставлені цілі, росіяни проникають вглиб українських позицій малими групами й навіть змогли зайняти один з навколишніх населених пунктів. Ворога вибили з нових позицій, а Генштаб підтвердив 50 атак.

Щоб не допустити просування ЗС РФ, українські військові мінують підходи до своїх позицій та застосовують дрони типу "крила", ідеться у заяві 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ на сторінці Facebook. Командир та бійці вживають заходів, щоб не пропустити росіян, які активізувались у Покровській агломерації. Фокус зібрав інші деталі ситуації під Покровськом: просування противника відобразилось на карті аналітиків DeepState, а командування повідомило про десятки штурмів ЗС РФ.

Заява підрозділу ДШВ ЗСУ, який тримає оборону під Покровськом, з'явилось зранку 22 вересня. До допису прикріпили відео із серією ударів по противнику. Бачимо, як росіяни поодинці переміщуються вулицями населених пунктів, ґрунтовими дорогами та лісопосадками. У кадр потрапляє колючий дріт, яким перекрили деякі ділянки місцевості, та влучання ударних безпілотників. Вказано, що це одне із сіл Покровської агломерації.

Військові повідомили, що ЗС РФ намагаються блокувати логістичні шляхи та для досягнення цілі надсилають вперед невеликі групи росіян. Таку тактику ворога десантники назвали інфільтрацією. З'ясувалось, що завдяки інфільтрації росіяни змогли захопити невказаний населений пункт у Покровській агломерації, але так було недовго.

"Днями група окупантів зуміла просочитися в один із населених пунктів Покровської агломерації. У результаті вжитих заходів, українські воїни знищили росіян. Загрози накопичення ворога у цьому населеному пункті немає", — ідеться у дописі.

Бійці ДШВ розповіли, що ЗС РФ щодня застосовують приблизно 600 безпілотників — ударних та FPV. Своєю чергою українці спиняють ворогів дронами типу "крила", а також "дистанційно мінують можливі шляхи просування ворога, задіюють вогневі групи та прикривають загрозливі напрямки роботою екіпажів БпЛА. У разі необхідності, створюємо додаткові інженерні загородження".

"Усі наші дії спрямовані не лише на зупинку просування ворога, а й збереження життя українських військових. 7-й корпус ДШВ контролює обстановку у тісній взаємодії зі старшим командуванням", — написали бійці підрозділу ЗСУ.

Зауважмо, Покровська агломерація — це, окрім Покровська, ще й Добропілля, Мирноград, Новогродівка, райони Добропільський, Покровський, Межівський. У який населений пункт зуміли проникнути росіяни, українські військові не уточнили.

Наступ РФ — що відбувається під Покровськом

Аналітики проєкту DeepState 21 вересня оновили лінію боїв у Покровську. З'ясувалось, що ЗС РФ просунулись на 200 м на південній околиці населеного пункту та рухаються вздовж вулиці Привольної. Ще одна сіра зона — по вулиці Київській, розташованій дещо східніше: про це писав Фокус 16 вересня. Також бачимо, що зона боїв давно підійшла до логістичної траси Е50, яка прямує через місто.

Наступ РФ — ситуація під Покровськом станом на 22 вересня Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ зранку 22 вересня повідомив, що на Покровському напрямку протягом минулої доби нарахували 49 штурмів ЗС РФ поруч з 10 населеними пунктами. Тим часом 19 вересня відбулось 87 російських атак, 20 та 21 вересня — 50 та 52 атаки (відповідно).

Зазначимо, 18 вересня боєць ЗСУ з позивним "Мучной" пояснив тактику росіян під час наступу на Покровськ. На його думку, план противника — перерізати логістику по трасі Е50 та по дорозі О0525 (через Гришине). Зокрема, погіршиться ситуація для Мирнограда, для захисників якого ускладниться вивезення поранених та доставлення БК.

Нагадуємо, 16 вересня Фокус розповів про наступ РФ у Дніпропетровській області, у якій військова адміністрація оголосила про евакуацію 18 населених пунктів.