ЗС РФ просунулись вглиб Покровська і загрожують логістиці по трасі Е-50, — боєць ЗСУ (карти)

Збройні сили Російської Федерації дістались до західних околиць Покровська та наблизились до логістики Сил оборони України. На шляху у противника — дороги Е-50 та О0525, якими їдуть боєприпаси бійцям — захисникам і Покровська, і Мирнограда. Генштаб повідомив про 69 атак противника.

Диверсанти ЗС РФ проникають у приватну забудову та влаштовують засідки для українських бійців, розповів боєць ЗСУ з позивним "Мучной" в Telegram-каналі. Крім того, росіяни вистежують позиції та збирають дані для подальшого наступу із застосуванням артилерії та піхоти.

Допис "Мучного" про наступ у Покровську з'явився вдень 18 вересня. З його слів, через диверсантів підрозділу ЗСУ потрапив у засідку і є втрати.

"Це не просто "мацання", це вже активні дії з проникненням всередину міста", — ідеться у дописі.

Військовий зауважив, що росіян виявляють у приватній забудові, житлових кварталах, помітили біля міського стадіону та центрального ринку. Українські військові реагують на появу солдатів РФ, а вони тим часом фіксують "маршрути підсилення й постачання". На думку "Мучного", після такої підготовки можливий подальший наступ із застосуванням артилерії та піхоти.

ЗС РФ намагаються взяти під контроль дорогу О0525 (іде на північний захід через Гришине) і частину траси Е-50, ідеться у дописі. Якщо росіяни доб'ються свого, то переріжуть логістику, якою везуть боєприпаси в один бік та вивозять поранених в протилежний. Особлива загроза виникне для Мирнограда: місто ізольоване і отримує постачання лише цим шляхом.

"Контроль над цією трасою — стратегічна мета, а не випадковість", — підсумував "Мучной" ціль росіян.

Наступ на Покровськ - лінія боїв відповідно до даних Мучного, 18 вересня Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Крім Покровська, боєць розповів про ситуацію під Добропіллям — ділянкою фронту північніше. З'ясувалось, що бійці ЗСУ тут мають успіхи і мають усі шанси "відрізати вуха зайцю": тобто подолати прорив ЗС РФ, який стався у серпні. Ключові позиції на даному напрямку — втримування Панківки, Никанорівки, Гектової балки. Якщо Сили оборони і далі матимуть успіхи, то переріжуть російську логістику. "Мучной" уточнив, що на даному напрямку важливо не робити помилок і не "згортати усі сили в одну точку", а натомість зміцнювати плацдарм, витісняти росіян і допомагати сусіднім ділянкам.

Наступ на Покровськ - ситуація під Добропіллям, Мучной, 18 вересня Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Наступ на Покровськ — деталі

У ранковому звіті Генштабу ЗСУ вказано, що на Покровському напрямку нарахували 69 штурмів ЗС РФ: це утричі більше, ніж під Новопавлівкою та Лиманом (22 та 21 відповідно). На карті бойових дій проєкту DeepState бачимо, що останні зміни відбулись 13-14 вересня: з'явилась сіра зона довжиною близько 1 км на крайніх південних вулицях Покровська. Лінія боїв проходить на відстань близько 6-7 км від траси Е-50, показує карта аналітиків.

Наступ на Покровськ - ситуація 18 вересня від DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, 15 вересня Фокус писав про наступ на Покровськ та на сусідні відрізки фронту. Проєкт DeepState того дня показав сіру зону у Покровську та просування ЗС РФ на 3-4 км вглиб Дніпропетровської області.

Нагадуємо, 18 вересня українські військові, Генштаб та аналітики прокоментували ситуацію на Куп'янському напрямку і те, чи дістались росіяни до центру міста.