ВС РФ продвинулись вглубь Покровска и угрожают логистике по трассе Е-50, — боец ВСУ (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации добрались до западных окраин Покровска и приблизились к логистике Сил обороны Украины. На пути у противника — дороги Е-50 и О0525, по которым едут боеприпасы бойцам, защищающим и Покровск, и Мирноград. Генштаб сообщил о 69 атаках противника.

Диверсанты ВС РФ проникают в частную застройку и устраивают засады для украинских бойцов, рассказал боец ВСУ с позывным "Мучной" в Telegram-канале. Кроме того, россияне выслеживают позиции и собирают данные для дальнейшего наступления с применением артиллерии и пехоты.

Сообщение "Мучного" о наступлении в Покровске появилось днем 18 сентября. По его словам, из-за диверсантов подразделения ВСУ попало в засаду и есть потери.

"Это не просто "щупанье", это уже активные действия с проникновением внутрь города", — говорится в сообщении.

Военный отметил, что россиян обнаруживают в частной застройке, жилых кварталах, заметили возле городского стадиона и центрального рынка. Украинские военные реагируют на появление солдат РФ, а они тем временем фиксируют "маршруты усиления и снабжения". По мнению "Мучного", после такой подготовки возможно дальнейшее наступление с применением артиллерии и пехоты.

ВС РФ пытаются взять под контроль дорогу О0525 (идет на северо-запад через Гришино) и часть трассы Е-50, говорится в заметке. Если россияне добьются своего, то перережут логистику, по которой везут боеприпасы в одну сторону и вывозят раненых в противоположную. Особая угроза возникнет для Мирнограда: город изолирован и получает снабжение только этим путем.

"Контроль над этой трассой — стратегическая цель, а не случайность", — подытожил "Мучной" цель россиян.

Наступление на Покровск — линия боев согласно данным Мучного, 18 сентября Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Кроме Покровска, боец рассказал о ситуации под Добропольем — участком фронта севернее. Выяснилось, что бойцы ВСУ здесь имеют успехи и имеют все шансы "отрезать уши зайцу": то есть закрыть прорыв ВС РФ, который произошел в августе. Ключевые позиции на данном направлении — удержание Панковки, Никаноровки, Гектовой балки. Если Силы обороны и дальше будут иметь успехи, то перережут российскую логистику. "Мучной" уточнил, что на данном направлении важно не делать ошибок: не "сворачивать все силы в одну точку", а вместо этого укреплять плацдарм, вытеснять россиян и помогать соседним участкам.

Наступление на Покровск — ситуация под Добропольем, Мучной, 18 сентября Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Наступление на Покровск — детали

В утреннем отчете Генштаба ВСУ указано, что на Покровском направлении насчитали 69 штурмов ВС РФ: это втрое больше, чем под Новопавловкой и Лиманом (22 и 21 соответственно). На карте боевых действий проекта DeepState видим, что последние изменения произошли 13-14 сентября: появилась серая зона длиной около 1 км на крайних южных улицах Покровска. Линия боев проходит на расстояние около 6-7 км от трассы Е-50, показывает карта аналитиков.

Наступление на Покровск - ситуация 18 сентября от DeepState Фото: DeepState

Отметим, 15 сентября Фокус писал о наступлении на Покровск и на соседние отрезки фронта. Проект DeepState в тот день показал серую зону в Покровске и продвижение ВС РФ на 3-4 км вглубь Днепропетровской области.

Напоминаем, 18 сентября украинские военные, Генштаб и аналитики прокомментировали ситуацию на Купянском направлении и то, добрались ли россияне до центра города.