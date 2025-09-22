ВС РФ инфильтрировались в Покровскую агломерацию: что говорят ВСУ и аналитики (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются перерезать логистические пути Сил обороны Украины в Покровской агломерации. Чтобы выполнить поставленные цели, россияне проникают вглубь украинских позиций малыми группами и даже смогли занять один из ближайших населенных пунктов. Врага выбили с новых позиций, а Генштаб подтвердил 50 атак.

Чтобы не допустить продвижения ВС РФ, украинские военные минируют подходы к своим позициям и применяют дроны типа "крылья", говорится в заявлении 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ на странице Facebook. Командир и бойцы принимают меры, чтобы не пропустить россиян, которые активизировались в Покровской агломерации. Фокус собрал другие детали ситуации под Покровском: продвижение противника отобразилось на карте аналитиков DeepState, а командование сообщило о десятках штурмов ВС РФ.

Заявление подразделения ДШВ ВСУ, которое держит оборону под Покровском, появилось утром 22 сентября. К сообщению прикрепили видео с серией ударов по противнику. Видим, как россияне в одиночку перемещаются по улицам населенных пунктов, грунтовыми дорогами и лесопосадками. В кадр попадает колючая проволока, которой перекрыли некоторые участки местности, и попадание ударных беспилотников. Указано, что это одно из сел Покровской агломерации.

Военные сообщили, что ВС РФ пытаются блокировать логистические пути и для достижения цели присылают вперед небольшие группы россиян. Такую тактику врага десантники назвали инфильтрацией. Выяснилось, что благодаря инфильтрации россияне смогли захватить неуказанный населенный пункт в Покровской агломерации, но так было недолго.

"На днях группа оккупантов сумела просочиться в один из населенных пунктов Покровской агломерации. В результате принятых мер, украинские воины уничтожили россиян. Угрозы накопления врага в этом населенном пункте нет", — говорится в сообщении.

Бойцы ДШВ рассказали, что ВС РФ ежедневно применяют около 600 беспилотников — ударных и FPV. В свою очередь украинцы останавливают врагов дронами типа "крылья", а также "дистанционно минируют возможные пути продвижения врага, задействуют огневые группы и прикрывают угрожающие направления работой экипажей БпЛА. В случае необходимости, создаем дополнительные инженерные заграждения".

"Все наши действия направлены не только на остановку продвижении врага, но и сохранение жизни украинских военных. 7-й корпус ДШВ контролирует обстановку в тесном взаимодействии со старшим командованием", — написали бойцы подразделения ВСУ.

Заметим, Покровская агломерация — это, кроме Покровска, еще и Доброполье, Мирноград, Новогродовка, районы Добропольский, Покровский, Межевской. В какой населенный пункт сумели проникнуть россияне, украинские военные не уточнили.

Наступление РФ — что происходит под Покровском

Аналитики проекта DeepState 21 сентября обновили линию боев в Покровске. Выяснилось, что ВС РФ продвинулись на 200 м на южной окраине населенного пункта и движутся вдоль улицы Привольной. Еще одна серая зона — по улице Киевской, расположенной несколько восточнее: об этом писал Фокус 16 сентября. Также видим, что зона боев давно подошла к логистической трассе Е50, которая идет через город.

Наступление РФ — ситуация под Покровском по состоянию на 22 сентября Фото: DeepState

Генштаб ВСУ утром 22 сентября сообщил, что на Покровском направлении за прошедшие сутки насчитали 49 штурмов ВС РФ рядом с 10 населенными пунктами. Между тем 19 сентября состоялось 87 российских атак, 20 и 21 сентября — 50 и 52 атаки (соответственно).

Отметим, 18 сентября боец ВСУ с позывным "Мучной" объяснил тактику россиян во время наступления на Покровск. По его мнению, план противника — перерезать логистику по трассе Е50 и по дороге О0525 (через Гришино). Среди прочего, ухудшится ситуация для Мирнограда, для защитников которого усложнится вывоз раненых и доставка БК.

Напоминаем, 16 сентября Фокус рассказал о наступлении РФ в Днепропетровской области, в которой военная администрация объявила об эвакуации 18 населенных пунктов.