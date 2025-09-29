Кладбище и "Лазурный": ВС РФ расширили "серую зону" в Покровске на 700 м, — DeepState

Вооруженные силы Российской Федерации атакуют южные районы Покровска и сумели расширить "серую зону", в которой продолжаются бои. Среди прочего, россияне подошли к городскому кладбищу и микрорайону "Лазурный".

Россияне продвинулись в четырех точках на восточном фронте, сообщили в Telegram-канале аналитики проекта DeepState. Враг имеет успехи на Покровском и Новопавловском направлении.

Информация о смещении линии боев на Донбассе появилась в канале аналитиков утром 29 сентября.

Покровское направление. На карте DeepState, созданной на основе отчетов Генштаба ВСУ и открытых сообщений бойцов, выросла "серая зона" в Покровске. Зона боев на западном фланге расширилась на около 300-700 м от улицы Привольной в сторону городского кладбища. Кроме того, на восточном фланге россияне добрались до микрорайона "Лазурный", пройдя пару кварталов вдоль улицы Киевской, видим на карте. Аналитики написали о продвижении ВС РФ возле населенного пункта Зверево (к югу от Покровска): зона боев расширилась на 1 км и приблизилась к автодороге Т-0406, которая направляется в город.

Наступление РФ — продвижение россиян под Покровском 29 сентября Фото: DeepState

Новопавловское направление. Проект DeepState показал прорыв ВС РФ на 3 км вглубь Днепропетровской области. Речь идет о продвижении россиян возле села Вербово, говорится в заметке за 29 сентября. Впереди, в 14 км к западу, — Покровское Синельниковского района: поселок площадью 9 кв. км, в котором до войны жило 9 тыс. человек (несколько меньше, чем в Часовом Яру). Согласно данным аналитиков, россияне расширяют плацдарм по обе стороны от "языка" в Днепропетровской области, который тянется через Вербово до Покровского. В частности, ВС РФ продвинулись на 700 м возле Новоивановки (южнее) и на 1 км возле Березового (севернее), свидетельствует карта DeepState.

Наступление РФ — продвижение россиян в Днепропетровской области 29 сентября Фото: DeepState

Наступление РФ — что о Покровске говорит Генштаб и военные

Украинский военный с позывным "Мучной" написал в Telegram-канале об угрожающей ситуации на Покровском направлении. Боец отметил, что россияне закрепились на восточном фланге возле села Удачное и таким образом угрожают и Доброполью, и Мирнограду, и Покровску. По мнению "Мучного", есть не просто "локальные атаки" россиян, а угроза для целого узла обороны.

Утром 29 сентября в Telegram-канале командующего ВСУ Александра Сырского появилось сообщение о событиях под Покровском. Командующий обратил внимание на бои возле Доброполья: подтвердил, что удалось окружить подразделения ВС РФ, которые проникли в тыл во время августовского прорыва. О событиях к югу от Покровска Сирский не писал, но отметил, что на этом направлении проведут "огневое поражение противника, в том числе на дальних расстояниях".

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном утром 29 сентября, указано, что за прошедшие сутки под Покровском насчитали 53 атаки ВС РФ, на Новопавловском (к которому относят штурмы в Днепропетровской области) — 21.

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ на Покровском и Новопавловском направлениях. Например, 22 сентября аналитики DeepState показали новые направления продвижения россиян и предупредили о приближении врагов к Вербовому в Днепропетровской области. Тогда же 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ на странице Facebook написал, что противник инфильтрируется в тылы под Покровском и пытается прервать логистические пути.

