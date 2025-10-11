"Я недоволен": Зеленский возмутился, что киевские ТЭЦ от дронов защищают Patriot (видео)

Применять американский зенитно-ракетный комплекс Patriot для отражения атак российских "шахедов" по тепловым электростанциям Киева неправильно.

Это говорит о "неспособности" местных властей защищать объекты критической инфраструктуры, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я недоволен. Если мы возьмем Киев, есть ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Вопрос не только в ПВО. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не сейчас не хочет прибегать к критике конкретных лиц, ведь идет война и нужно сохранять единство, чтобы победить врага.

"Какие могут быть у меня вопросы к мэру? Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна: поэтому все должны выстоять и, если честно, еще и нужно победить этого врага. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые в целом не способны что-то сделать", — отметил президент Украины.

Зеленский также отметил, что там, где местные власти не могут наладить эффективную защиту, будут "все делать" центральные органы власти.

