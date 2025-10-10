"Последовательно и справедливо": Зеленский пообещал разобраться, почему в Одессе от ливня погибли люди (видео)

Причины, почему во время сильного ливня в конце сентября — начале октября в Одессе погибли много людей, нужно будет еще выяснить, и на это есть свое время.

С этим вопросом украинская власть разберется "последовательно и справедливо", заявил президент Украин Владимир Зеленский во время брифинга.

"А что делать с Одессой? Наш город. А что делать с тем, что произошло? Сколько людей погибло: просто утонуло из-за этой воды, из-за того, что произошло. Что с этим делать? Как к этому относиться. Кто в этом .. (виноват, — ред.)", — сказал Зеленский.

По словам президента, в этом вопросе украинская власть будет разбираться "последовательно и справедливо".

"Я хочу вам сказать, что все нужно делать последовательно и справедливо. И с вопросом Одессы мы также разберемся", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 30 сентября в Одессе выпало более полутора месячной нормы осадков, что привело к масштабному подтоплению улиц.

1 октября стало известно, что в результате непогоды в Одессе погибла семья из пяти человек, которые не смогли выбраться из затопленного цокольного этажа. Также погибли четыре женщины, которых накрыло волнами и снесло течением воды на улицах областного центра.