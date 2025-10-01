Накрыло волной на цокольном этаже: непогода в Одессе унесла жизни целой семьи (видео)

В результате непогоды в Одессе погибла семья из пяти человек, которые не смогли выбраться из затопленного цокольного этажа. Также погибли четыре женщины, которых накрыло волнами и снесло течением воды на улицах областного центра.

На утро ситуация в Одессе частично стабилизировалась, поскольку дождь перестал идти и вода начала сходить, рассказала спикер главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Марина Аверина в эфире телемарафона "Единые новости" 1 октября. Однако по состоянию на утро было известно о девяти погибших в городе.

Пресс-секретарь ГСЧС рассказала о последствиях непогоды в Одессе. На видео с 1:20.

Марина Аверина рассказала, что утром нашли без признаков жизни тело девушки, которая исчезла во время непогоды накануне.

"Вообще непогода унесла жизни девяти человек. Это очень много. Вообще не помним, чтобы когда-то такое было, чтобы из-за дождя погибло 9 человек", — отметила пресс-секретарь ГСЧС.

Она также рассказала о трагической гибели семьи из пяти человек, которые во время ливня были на цокольном этаже жилого дома.

"Их накрыла волна, и они не смогли выбраться из своего дома. Целая семья из пяти человек погибла. И также погибли три женщины: они шли по дороге, их накрыло волной и снесло течением", — сообщила пресс-секретарь.

Представительница ГСЧС добавила, что ночью спасатели по грудь в воде эвакуировали людей из семи разных автобусов. Непогода коснулась в основном Одессы и части Одесского района, в частности города Черноморска.

Непогода в Одессе унесла жизни 9 человек

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер по состоянию на 8:50 й октября рассказал, что тела сразу пятерых погибших — двух мужчин, двух женщин и девочки в возрасте около 8 лет — обнаружили в переулке Сергея Эйзенштейна.

"Спасатели не имеют доступа к телам — продолжается операция по откачке воды", — сообщил глава ОГА.

Еще два тела, по данным Елена Кипера, были обнаружены на улице Балковской. Из-за непогоды погибла неопознанная женщина около 55-65 лет и местная жительница 1987 года рождения. Еще одну погибшую женщину 1968 г. р. обнаружили на улице Дача Ковалевского. Пропавшую накануне 23-летнюю девушку нашли без признаков жизни на улице Рыбальской.

"Зафиксированы также случаи переохлаждения у людей из-за длительного пребывания в воде. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — отметил начальник областной администрации.

Он добавил, что в Одесской области из-за непогоды остаются без света 42 тысячи потребителей в 32 населенных пунктах. По его информации, за минувшие сутки энергетики вернули свет 112 тысячам семей.

Непогода в Одессе: что известно

Городской голова Геннадий Труханов сообщал, что в Одессе во время ливня 30 октября выпала 1,5-месячная норма осадков. Из-за масштабного подтопления улиц было частично перекрыто движение автомобилей и приостановлено курсирование общественного электротранспорта.

О том, что в городе ищут 23-летнюю девушку Надежду, которую унесло течением во время потопа, сообщали местные паблики. В сети также распространяли фото маршруток, которые проваливались в затопленной Одессе под асфальт.

В городской администрации призвали одесситов 1 октября ограничить передвижение по улицам областного центра и сообщили о переводе образовательных учреждений на дистанционное обучение.

В ГСЧС сообщали, что аномальный ливень унес жизни 9 человек в Одессе. Были спасены от стихийного бедствия 362 человека.