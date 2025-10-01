Потоп в Одессе: аномальный ливень унес жизни 9 человек, среди них ребенок (фото, видео)

Непогода, которая бушует в Одессе с ночи 30 сентября, привела к гибели девяти человек, среди которых был один ребенок. Около 7 утра 1 октября спасатели нашли девушку, которую накануне унесло течением.

О последствиях потопа в Одессе сообщили утром 1 октября в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели в течение почти суток откачивали воду из зданий, высвобождали затопленные автомобили и спасали людей, которых стихийное бедствие загнало в ловушку.

Сейчас, по данным ГСЧС, в Одессе и Одесском районе спасены 362 человека. Из воды эвакуировали 227 транспортных средств. К работам привлечены 255 спасателей и 68 единиц техники.

Спасатели после аномального ливня в Одессе вытаскивали автомобили из воды

В местном предприятии "Инфоксводоканал", обеспечивающем водоснабжение и водоотведение в городе, сообщили, что в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков за 7 часов. Кроме подтопления улиц и аварий на трубопроводах, аномальный ливень нарушил работу двух канализационных насосных станций. На станции в районе Пересыпи мощным потоком воды затопило генераторы, что повлекло аварийное отключение. Также поверхностными ливневыми стоками залило канализационную станцию в районе Чубаевки.

Сотрудники ГСЧС спасли в затопленной ливнями Одесской области 362 человека Фото: ГСЧС

Потоп в Одессе: что известно

В ДТЭК 30 сентября сообщали о массовых аварийных отключениях электроэнергии в Одесской области из-за непогоды. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказывал, что ливни ночью 30 сентября привели к обесточиванию более 12 тысяч абонентов.

Вечером 30 сентября городской голова Геннадий Труханов сообщал, что в Одессе после ливня остановил работу весь общественный электротранспорт. По его данным, за сутки в городе зафиксирована 1,5-месячная норма осадков.

Местные жители в соцсетях писали, что в городе ищут девушку, которую унесло течением во время непогоды. Также сообщалось, что на улице Балковской нашли тело мужчины.

В городской администрации Одессы вечером 30 сентября призвали одесситов ограничить передвижение по городу, школы перевели на дистанционное обучение.